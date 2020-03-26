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補貨啦！草莓網全站周末特殺85折　爆款美妝保養品祭驚喜價

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草莓網全站周末特殺85折（圖／草莓網提供）

草莓網將於3/27～3/30期間推出全站85折特惠。（圖／草莓網，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著抗疫時間拉長，無法出國讓手邊的美妝保養庫存告急了嗎？東森購物旗下草莓網將於3/27～3/30周末期間推出全站85折超殺特惠，超過33,000款國際美妝爆款與專櫃保養品限時72小時下殺，搭配全家超商取貨再享95折，還可累計HappyGo點數，防疫待在家也能跨境採購補貨。

草莓網全站下殺85折將於3/27（五）10:00 AM 起至3/30（一）10:00 AM期間展開，多項爆款美妝祭出驚喜價，雅詩蘭黛特潤超導修護露50ml原價3,900元，下殺64折僅2,703元；伊麗莎白雅頓超進化黃金導航膠囊90顆，原價4,300元，特殺52折，瘋搶價2,253元；克蘭詩洋甘菊化妝水400ml，原價1,470元，超值7折價千元有找，優惠賣914元，這幾款絕對必搶。

草莓網全站周末特殺85折（圖／草莓網提供）

草莓網為跨國美妝電商網站，擁有800多個全球各地品牌，超過33,000款商品，一直以來是美妝控的天堂，尤其以完整的香氛品牌及產品線，在各大論壇擁有相當高的討論度，品牌大使Sandy（吳姍儒）本身就是網站愛用者，在國外念書時經常使用草莓網購入香水與美妝保養品，對於周末即將登場的85折搭配全球免運優惠，她也已經準備好口袋清單，準備在家血拼一番。

而此次活動，搭配全家便利商店超商取貨還可享95折優惠，新會員第一筆訂單不限金額免運，舊會員則享滿千免運優惠，此外也可累積HappyGo點數，讓民眾在家防疫也能保養不停歇、美麗不間斷，不用擔心庫存一天天告急，訂閱草莓網還能獲得專屬買千折百折扣碼。

►快來逛草莓網 https://etu.tw/AxdoNU
活動說明：本活動於3/27（五）10:00 AM至3/30（一）10:00 AM限定，折扣將顯示於結帳頁，恕不能與長期客戶折扣及優惠編碼一併使用，需於3/30（一）10:00 AM前下單完成，額外85折不可與暖春煥膚計、今日必買、人氣王牌TOP40、特賣加推、長期客戶折扣優惠或網聯通同時使用。

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