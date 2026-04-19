本村炸雞「小巨蛋門市」4/23開幕　連3天送買1送1券

▲本村炸雞小巨蛋店23日開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

本村炸雞Bonchon小巨蛋門市將於23日開幕，限時3天至門市消費可拿限量中份炸雞買1送1券。官方粉專加碼，26日前完成指定任務，有機會獲得炸雞兌換券。

搶攻演唱會人流商機，本村炸雞選在捷運台北小巨蛋站2號出口開新門市，4月23日開幕。歡慶小巨蛋店開幕，25日前2人同行至門市內用即可獲得「炸雞綜合（M）買1送1券」，每日限量20組，限送電子券。

本村炸雞臉書粉專加碼好康，26日前按讚追蹤粉專、公開分享指定貼文，並於貼文下方標記一位好友且留言「Bonchon 本村韓食炸雞 台北小巨蛋店 4/23盛大開幕，一起去吃炸雞吧！」即有機會獲得「Combo M 炸雞兌換券」，活動結束後7天內公布得獎者。

▲本村炸雞採用雙重炸製工法，並以手工刷醬方式把醬汁均勻刷在炸雞上。

本村炸雞採用雙重炸製工法，手工把醬汁均勻刷在炸雞上，保有酥脆口感，又能吃到濃郁風味，有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀3種醬料，並提供綜合（雞翅+雞腿）、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有S、M、L共3種不同份量，價位從148元至638元，依照部位搭配份量而有所不同。

另提供烤五花豬、雜菜冬粉、海鮮煎餅、豆腐鍋等各式韓式料理。

●Bonchon台北小巨蛋店

門市地址：台北市松山區南京東路四段2號1樓（敦化北路側）

交通位置：捷運台北小巨蛋站2號出口

▲Popeyes全台門市慶新店開幕免費送炸雞。（圖／業者提供，下同）

此外，美國速食品牌「Popeyes」登台2年首度跨出台北市，第5家店插旗桃園龜山區，已於17日開幕。

Popeyes除提供主打使用肯瓊香料醃漬12小時的極磅爽脆炸雞、招牌勁厚布里歐雞腿堡外，還有雞胸肉切塊烹炸的鬆脆小鮮肉雞塊、每隻雞只取2塊製作的鬆脆雞柳條，以及私房秘製比司吉、肯瓊裹漿脆脆薯、起司三重奏通心麵等。

Popeyes林口復興店

地址：桃園市龜山區復興一路56號