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最成功的更生人企業家！王令麟力拼4年再創東森新巔峰　今年要創380億業績

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▲▼王令麟，王總裁，總裁，工商時報專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟2014年11月以來力拼事業，短短四年再創東森新巔峰，讓各界大為震撼。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

東森（2614）旗下轉投資東森購物公布2019年營收，全年度合併草莓網年營收高達211.2億元，年增率達 22%，每股稅後純益（EPS）為6元，今年EPS將上攻每股8元目標。東森集團總裁王令麟過去因力霸案入監服刑，2014年11月服刑期滿後奮發向上，全力衝刺企業，增加就業機會、創造營收，以彌補家族事件對社會的傷害，朝新零售、新媒體事業發展，不僅旗下多通路穩定成長，也創造數千名就業機會，員工數已達近5千人，王令麟謙沖宣達今年集團目標將挑戰380億！

王令麟曾4進4出監獄，雖然事業版圖慘遭易手，但憑著不放棄的精神，他在56歲創立了《ETtoday東森新聞雲》，目前全網日均流量超過1,500萬，臉書粉絲數超過1,800萬，是台灣數位媒體第一名、營收也是第一，新媒體事業成為東森集團營運新動能之外，值得一提的是，大手筆製播超級選秀節目《聲林之王》，大力培植年青人歌手，不僅深受海內外廣大年輕人支持，擁有超高討論聲量，去年更榮獲第54屆電視金鐘獎肯定。

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▲擁有超高討論聲量、成功培植年輕歌手的選秀節目《聲林之王》，去年榮獲第54屆電視金鐘獎肯定。（圖／記者李毓康攝）

在新零售事業上，王令麟戰略多謀發展多元通路，東森購物採取多通路經營，從電視、MOD、網路、APP、OTT、電話行銷到型錄等，去年12月營收達18億元年度高點，創下13年來新高峰，也因為敢挑戰嘗試新商模，成功養出4隻獨角獸，並於去年陸續展現亮眼成果，電話行銷營收40億，成長幅度高達70%、MOD通路營收10億，直銷及社交電商網連通才創立第二年即繳出9.3億創紀錄的傲人佳績。

▲▼東森全球新連鎖事業,社交電商,王令麟,東森,直銷,網連通,顧武男。（圖／東森全球新連鎖事業提供）

▲王令麟勇於投資發展多元通路，其中，直銷及社交電商網連通去年交出9.3億元創紀錄佳績。（圖／東森全球新連鎖事業提供）

▲▼ 東森自然美生技中心開幕剪綵 。（圖／記者徐文彬攝）

▲斥資5千萬打造的東森自然美生技研發中心日前正式開幕，王令麟指出，東森自然美不只要做華人第一美妝品牌，更要成為世界級美容SPA品牌。（圖／記者徐文彬攝）

東森也併購全球行銷210個國家的美妝電商平台草莓網，以及已擁有49年歷史的自然美，尤其接手自然美後大刀闊斧改造，台灣除原有2家直營店外，在2019年一口氣增加了7家直營店，達到9家直營店，品牌力與集團資源整合等多重優勢吸引不少加盟店主加入，台灣加盟店數快速成長達272家。另外，投入毛小孩市場創立東森寵物雲，短短一年已有91家直營門市，成為台灣最大的線下寵物通路。王令麟於104年服刑回來後，當時員工僅1,500多人，至今已達近5,000人，隨著事業版圖擴增，創造大量就業機會，帶著集團與員工向前穩定成長。

王令麟再創東森新巔峰，讓外界刮目相看，充滿大起大落的傳奇人生經歷，也常引起媒體關注，尤其《法治時報》在專訪後，形容他是台灣司法史上最有成就的「更生人」、「更生人企業家」，但因為被當「司法績效」，連續4年限制出境，無法出國拚經濟，讓他只能大感無奈，僅管感嘆，集團打國際盃的決心卻未因此遭受打擊，面對2020年，王令麟提出6大策略，將以「品牌再造與活化」、「拓展海外市場」、「消費者導向」、「自營商品開發」、「東森幣打造東森生態圈」與「新零售商業模式」邁向全球。

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