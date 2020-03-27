防疫新冠超前部署　大雅警分局分流演練啟動

▲台中市大雅警分局26日啟動防疫應變計畫，執行異地辦公室及人力調度實地演練。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅警分局響應台中市政府警察局「防疫超前部署」，於26日上午9時啟動防疫應變計畫，執行異地辦公及人力調度實地演練，同時落實疫情防治工作。大雅分局代理分局長林宏儒表示，同仁齊心抗疫，遵循「人員分組、動線分流、勤務分段」的「三分」機制，並透過實際操演，才能防患於未然。

大雅警分局指出，這次演練歷時90分鐘，以「內外兼修」為宗旨，從人員抵達分局至進入機關內部辦公，皆經過縝密規劃，務求防疫滴水不漏。模擬項目包含「上班路線」、「辦公流程」、「公文傳遞」等。

警方說明，演練流程始自各單位人員抵達分局後，即依規畫的停車動線與位置進行分流，並僅能從特定門口進入分局，且須配戴口罩；一旦進入，便即量測體溫與進行手部及隨身物品酒精消毒。以往按壓指紋打卡上班方式也一律由各樓層置放簽到簿取代，同時在旁設有消毒水器供同仁使用。

▲員警抵達分局至進入機關內部辦公，皆經過縝密規劃，務求防疫滴水不漏。

分局與各異地辦公處所之各項通訊、網路、視訊等設備皆由專責資訊人員定期檢測，此外，大雅分局底下同時也設有機動派出所與隔離偵訊處。整段演練大雅分局謹守三大原則：各異地辦公場所各自封鎖獨立，禁止相通、各異地辦公場域間人員動線絕對隔離、公文傳遞路線禁止各異地辦公場域人員接觸互動。

林宏儒表示，同仁齊心抗疫，遵循「人員分組、動線分流、勤務分段」的「三分」機制，並透過實際操演，才能防患於未然；一旦緊急應變措施真的啟動，同仁可以最高效率完成指定部署，不至癱瘓警政運作，本次演練圓滿結束，也宣告大雅分局落實防疫與治安，絕非紙上談兵。

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