媽祖聯名款納離水助抗疫　所得捐各弱勢組織防疫

▲納諾集團董事長呂鴻圖（左2）和寰宇媽祖文化國際交流協會理事長蔡咏鍀（左1）推出媽祖聯名款系列抑菌產品，相關所得將分配捐給各弱勢組織防疫。

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎在全球持續蔓延，納諾集團董事長呂鴻圖、寰宇媽祖文化國際交流協會理事長蔡咏鍀配合北港朝天宮媽祖祝壽祈福儀式，27日推出媽祖聯名款系列抑菌產品，相關所得將捐贈給「寰宇媽祖文化國際交流協會」，由協會統籌分配捐給各弱勢組織防疫。

呂鴻圖表示，新冠肺炎疫情爆發後，大家都很注重清潔以及環境消毒，諾康生醫與台北醫學大學合作研發的納離水，不含酒精和次氯酸，是一款透過物理性阻隔病毒與抗菌的產品，可清潔雙手，有效地為防疫把關。

▲呂鴻圖與台北醫學大學合作研發納離水，強調用物理性阻隔病毒與抗菌。

▲記者會現場透過細菌儀檢測印證納離水的功效。

根據長庚大學新興病毒感染研究中心測試報告證實，納離水是運用納米離子科技製成富含氫氧離子，不僅相較於一般負離子水，更容易直擊病菌，其富含氫氧離子鹼性水的特性，接觸到病菌裡蛋白質成份時，可造成它產生變質沉澱反應或水解，破壞病菌結構達到抗菌效果。

臺北醫學大學營養學院名譽教授謝明哲也說明，高純度納離水主要成分為小分子團水和氫氧根離子，生產過程中不須要在超純水中加入化學物，專利分解技術能提高納米離子水中小水分子團比例，能力也大大提升，且不含對人體造成傷害影響的有害原素，存放時間長，達到抑菌、清潔的效用。