學生公車上「戴口罩講話」遭勸阻！莊人祥傻眼：就戴了為什麼不能？

▲被問到「密閉空間內戴上口罩，能不能講話？」莊人祥回應了。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在新冠肺炎全球肆虐下，做好自我防護固然重要，卻也引發民眾過度恐慌，有學生在公車上「戴口罩講話」竟被婦人遞紙條勸阻，指「防疫期間在公車上不要講話」。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥聽完傻眼，反問「就（已經）戴口罩為什麼不能講話？」

中央流行疫情指揮中心今（27）日再公布新增15名境外移入確診案例，記者會後被問到，有學生表示在公車上戴口罩說話，竟被婦人遞紙條勸阻「防疫期間，在公車上不要講話」，詢問「戴口罩在密閉場合內，究竟能不能講話？」對此莊人祥傻眼回應：「就（已經）戴口罩為什麼不能講話？」

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▲有學生在公車上戴口罩交談，竟遭婦人遞紙條勸阻。（示意圖／記者林敬旻攝）

衛福部疾病管制署防疫醫師林詠青也解釋，這得回頭檢視新冠肺炎傳染途徑及阻隔方式，「戴口罩為了阻隔飛沫傳播，我覺得戴口罩的話，如果又可以距離一公尺，傳染風險已經降低非常多了。」坦言還是無法避免接觸傳染，但在密閉空間裡戴口罩講話「我覺得風險算還好」，再舉開記者會的空間也都是戴著口罩講話，「我覺得把握這原則不需要太多恐慌。」

對於疫情期間有些民眾的過度恐慌，莊人祥呼籲，新冠肺炎的傳染途徑主要為飛沫及接觸傳染，一般而言戴口罩是生病者避免將病菌咳出，以飛沫方式傳染他人。但為了自保，現在在公車、捷運上許多人保持戴口罩習慣，即使在交談時也不會有飛沫傳染的問題出現，若有接觸，手也不會碰到口、鼻，頂多剩下眼睛，當大家都戴上口罩說話，已經降低飛沫及接觸傳染機會，「大家不用這麼恐慌！」