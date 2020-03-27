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社會 社會焦點 保障人權

快訊／最後2個也到案！6名越南籍偷渡逃犯　海巡署全數緝回

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記者白珈陽／台中報導

海巡署日前於屏東小琉球外海查獲的31名越南籍偷渡犯，其中6名於23日晚間破壞鐵窗趁隙逃脫，署長陳國恩得知後大為震怒，強調除全力追緝，也將追究人員違失之責；海巡署立即成立專案小組，報請屏東地方檢察屬指揮，並結合警察、移民署等單位協助，繼25、26日先後緝回4名人犯及一名接應人後，最後2名曲姓及陳姓男子於27日在桃園市刑大主動投案，至此6名逃脫人犯全數緝回。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲6名越南籍逃犯於27日全數緝回；圖為第5名曲姓逃犯。（圖／海巡署提供）

海巡署偵防分署連江查緝隊於21日，在屏東小琉球外海查獲的31名（24男、7女）越南籍偷渡犯，23日晚間留置期間，有6人破壞鐵窗脫逃，海巡署立即組成專案小組，報請屏東地方檢察署指揮，並結合警察、移民等單位積極追查。

海巡署為了逮捕這潛逃的6名越南犯嫌佈下天羅地網，與內政部警政署刑事局中部犯罪打擊中心、南投警仁愛、南投分局、中市警刑警大隊科偵隊、第四分局、豐原分局、和平分局偵查隊；高雄市警察局鼓山分局、移民署科技偵查中心、北區中區南區事務大隊與移民署基隆市、臺中市、彰化縣、南投縣、高雄市專勤隊等單位組成史上規模最大的「警察、移民、海巡」三署共辦專案小組共同查緝。

專案小組於25日，分別在台北市及南投市逮獲黃姓、阮姓逃犯及負責接應的陳姓嫌犯，經海巡署台中及彰化查緝隊策動，26日於南投往梨山的力行產業道路途中，緝回第3名陶姓逃犯，第4名吳姓逃犯則在同日下午主動向移民署中區事務大隊投案；最後2名的曲姓及陳姓逃犯，經策動於27日主動至桃園市刑大投案，至此6名人犯全數緝回。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲第6名陳姓逃犯主動投案。

海巡署表示，本次人犯脫逃事件發生之初，專案小組隨即清查案發現場半徑10公里範圍內，所有路口近300餘支監視器影像，確認6人逃逸方向後，依脫逃時間推估，推估人員可能逃亡路線及藏匿地區。同時，運用科技設備，再結合大數據分析過濾，配合相關單位共計出動60車次，250人次，幾經交相比對，確認人犯可能藏匿地點後，予以逮捕及軟硬兼施策動偷渡犯投案，終於成功在事發70餘小時內全數將人犯全數緝回歸案。

陳國恩指出，包括緝獲的6名脫逃偷渡犯，所有31名偷渡犯目前均無發燒、咳嗽等症狀，研判未有染病或傳染疾病疑慮，請民眾放心。這31名偷渡犯將以最快速度完成司法程序，將交由移民署安排相關遣返作業。

陳國恩說，防疫期間，海巡署對於本次事件造成民眾擔心，再次表達歉意，除了將深切檢討，藉由此案例，也將持續加強同仁相關教育訓練及要求，使類案不再發生。

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