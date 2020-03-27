大陸境外输入患者密切接触數量「比7天前上升78%」！官方歎：壓力不斷加大

▲境外輸入成為防疫新挑戰。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

境外輸入成為防疫新挑戰，中國國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒27日在記者會上表示，隨著境外病例輸入，尚在醫學觀察的密切接觸者數量已連續7日上升，3月26日相比19日增幅為78%。此前，中國國家移民管理局26日晚間宣佈，自28日0時起暫停持來華簽證和居留許可入境。

米鋒表示，「當前，境外疫情大流行呈加速趨勢，我國防輸入壓力持續加大；要進一步完善應急和常態化防控結合的措施，做好境內疫情精准防控，嚴防擴散。」

中國國家移民管理局26日晚間突然宣佈封境。通報中，將暫停外國人持APEC商務旅行卡入境，暫停口岸簽證、24/72/144小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽、東盟旅遊團入境廣西免簽等政策。

另外，持外交、公務、禮遇、C字簽證入境不受影響。外國人如來華從事必要的經貿、科技等活動，以及出於緊急人道主義需要，可向中國駐外使領館申辦簽證。外國人持公告後簽發的簽證入境不受影響。

中國民航局官網26日也公佈最新通知，大陸、國外航空公司往返大陸的航線只能保留一條，每週最多1班，規定從29日開始執行。

大陸國家衛健委27日通報，26日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例55例，其中境外輸入病例54例，本土病例1例（浙江1例），新增死亡病例5例（湖北5例）。

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▼大陸開始圍堵境外輸入患者。（圖／路透社）