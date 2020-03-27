北部停課高中生遭公車拒載　陳時中：是不友善的行為

▲0327中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

北部有高中出現3例新冠肺炎確診，全校停課到27日。該校有學生坦言，他們壓力很大，在網路上飽受霸凌，甚至在只有一班要停課期間，有學生要搭公車，司機以客滿為由拒載。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若是對於沒有被隔離或居家簡易者被拒載，認為是不友善的行為，若有這樣類似情形舉發，將依規定裁罰。

北部某高中日前一位有希臘旅遊史的學生確診，之後又有一名同班同學確診，雖教育部已立即公布全校停課，隨後又增加一名確診案例，亦即同個班級已出現3例確診。該校停課期間從3月20日至3月27日止。

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但有學生談到停校坦言「擔子很重」，因為他們學校是全台首例停校，在網路上飽受霸凌，讓他們不解「我們到底做錯了什麼」，甚至曾經在只有一班要停課期間要搭公車，結果司機一看到他們制服馬上以客滿為由拒載。

針對停課的學生遭公車客運拒載，陳時中表示，若是對於沒有被隔離或居家簡易者被拒載，認為是不友善的行為，若有這樣類似情形舉發，將依規定裁罰。但也提醒，居家隔離者當然不能出門；自主健康管理也呼籲沒事不要外出，出門也要戴口罩，今天則是停校最後一天。

