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跟黨團「逆時中」不同調　王世堅酸柯兩面人：在演白蛇傳

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▲台北市議員王世堅。（資料照／記者周宸亘攝）
▲台北市議員王世堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣民眾黨黨團日前在臉書主張，讓行政院長蘇貞昌代替衛福部長陳時中擔任疫情中心指揮官，但身兼黨主席的台北市長柯文哲26日卻表態擁護中央，兩邊說法不同調。民進黨台北市議員王世堅27日以《白蛇傳》比喻，狠酸柯文哲是走鐘市長，並表示「順時中」跟「逆時中」都好，不要走鐘就好。

柯文哲在雙北論壇受訪時表示自己擁護中央政府，「一道菜不好吃就要換掉整個廚房嗎？」民眾黨團則出面解釋「主席是善意的提醒不是打臉，也沒有切割的問題」。

「不管『順時中』還是『逆時中』，只要不要走鐘，不要像柯文哲那麼壞」。王世堅27日下午在政論節目上表示，柯文哲一路上就是酸葡萄，嫉妒陳時中，也對他冷言冷語；然而「昨天更壞」，一方面讓民眾黨去放話要「換時中」，結果試風向、測水溫後發現社會反彈，馬上又扮白臉。

「這個傢伙兩面手法，他就是上演活生生的21世紀版的《白蛇傳》」。王世堅直酸，民眾黨就是放毒的白蛇，而柯文哲則扮演許仙來解毒，「所以這是很壞」，柯文哲這種就叫走鐘市長。王再強調，「順時中」跟「逆時中」都好，不要走鐘就好。

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