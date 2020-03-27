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氣溫34度體溫飆高！　網抱怨店家「量額溫超不準」：曬太陽就38度

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▲▼高中以下各級學校開學在即,各校積極準備各項防疫物資,額溫槍,量體溫。（圖／記者李毓康攝）

▲天氣容易影響到額溫量測結果。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

現在進入店家或公司前，都會被要求量額溫及酒精消毒。一名銀行員工表示，她昨天站外場幫客人量體溫，在34度的炎熱高溫下，很多人都是頂著一頭汗水前來，體溫自然也會比較高，其中一位客人就被量出37.7度，讓她很猶豫是否該攔住對方。

▲▼天氣熱額溫容易超標。（圖／翻攝自爆怨公社）

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▲請客人在陰涼處休息一會兒再量會比準。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO昨天在臉書社團「爆怨公社」表示，「我知道今天天氣確實比較熱」，但她還是第一次量到客人37.7度如此高溫，考量到外頭陽光炙熱，她很難斷定對方是發燒還是曬太陽所致，為了保險起見，她只好請客人在門外等候，並幫對方代辦繳費業務。

等到那位客人離開後，她趕快用消毒水噴灑周圍，但也懷疑是自己小題大作、疑神疑鬼，「服務業面對人群的人，真的都會這麼神經質嗎？」

網友回應，非常時期謹慎一點比較好，畢竟無法確認對方是因為天氣熱還是真的發燒，「這是對的，不知道他是天氣熱戴安全帽的關係，還是⋯」、「小心一點是好的」、「多一點敏感度是好的，辛苦啦！」

不過，有很多人抱怨額溫槍不準確，天氣熱的時候測量就容易超標，「額溫根本不準，昨天大熱天去辦事情量38.5」、「我已經好幾次因太熱，量了38度多，找個陰涼休息一下或改量耳溫馬上變成35.5度....差很多呢」、「剛剛帶我女兒打疫苗，也是太熱37.9，等了半分鐘再量37.1，想說在家量明明才36.6」、「額溫不準啦～我上次同事開車上班，從停車的地方走到辦公室有太陽，進來38度」、「很熱啊！昨天我老公去公家機關辦事，37.5進不去，在旁邊休息一陣子，重新量才進得去。」

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