捐贈紅外線熱影像體溫快篩計　與南市府共同守護學子健康

▲智頻科技公司透過王定宇立委聯繫捐贈「紅外線熱影像Super TaiRa體溫快篩計」予台南市崇明國中與崇明國小，黃偉哲市長到場致頒感謝狀，表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為協助台南市學校有效落實各校園門禁管制與入校量測體溫防疫措施，並降低學校日常生活不便，智頻科技公司響應黃偉哲市長公私協力共同防疫的理念，透過王定宇立委聯繫捐贈「紅外線熱影像Super TaiRa體溫快篩計」予台南市崇明國中與崇明國小，黃偉哲市長到場致頒感謝狀，表達感謝之意。

黃偉哲市長表示，2019新型冠狀病毒感染的臨床症狀不具特異性，大多數個案以「發燒」和「乾咳」為主，台南市以「阻絕傳染風險於校園之外」、「料敵從寬，禦敵從嚴」的理念，提前部署及訂定各項校園防疫措施，包含加強門禁管制及入校體溫量測。感謝智頻科技公司捐贈紅外線熱影像Super TaiRa體溫快篩計，讓學校更有效率做好防疫措施。

智頻科技公司林錫炫副總經理表示，本次所的捐贈紅外線熱影像Super TaiRa體溫快篩計是針對大量且快速之人體溫度感測需求而研發，除精準度高外，操作簡易且平價，可降低感染機會且加快篩檢效率，期能為學校、為社會防疫工作盡一份心力。

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