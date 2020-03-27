疫情衝擊校園！台大、政大「軟封校」　師生出入憑證、校外人士禁止進入

▲台大將在3月30日起師生進出校園須配戴證件。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

隨著國內感染人數增加，各校祭進出校園管制方案。台大將在3月30日起師生進出校園須配戴證件；東海大學從25日起謝絕訪客入校；輔仁大學自27日起師生入校需配戴識別證，並謝絕校外人士入校；中興大學則將每棟大樓改為單一出入口，人員進出需識別身分、量測體溫。

中興大學表示，該校開學當天就已啟動人員登錄、體溫監測、全面消毒、教室通風等措施，該校設有38個發燒初篩站，各大樓也採單一出入口管制，由專人測量體溫，出現發燒情形者不得進入。同時，圖書館與體育館2月24日起禁止校外人士進入。

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輔仁大學也從27日起要求師生入校需配戴識別證、校園卡，經體溫測量後才可以入校；防疫期間謝絕校外人士入校，洽公人員則需換證登記。

▲進入中興大學校園需量測體溫。（圖／中興大學提供）

東海大學更在25日起謝絕訪客入校，洽公民眾請事先與相關單位聯繫申請，3月29日起也停止進入路思義教堂聚會，主日崇拜改為網路直播方式進行。

銘傳大學則是在台北、桃園、基河、金門校區全面實施量測體溫，部分出入口縮減，採單一入口進出，加強進出人員管控，無論是走路上學、駕駛汽機車、或搭乘公車等進入校區，在校門口、停車場出口、下車處一律接受量測體溫。

為防堵疫情進入校園，台灣大學也將疫措施再升級，30日起台大總校區將實施門禁管制，校方提醒師生，進出校園記得隨身佩帶有效證件以供查驗，另外，駐警隊也將不定時在校園內巡邏協助勸離逗留遊客。

新冠肺炎疫情一再衝擊校園，政治大學昨日公布校內有2名學生居家隔離，54名師生居家檢疫；另一方面，中央流行疫情指揮中心也證實，新確診個案當中有1名為政治大學交換生，但他返國後並未進入校園，直接返回一人住所進行居家檢疫，無相關接觸者。政大也說明，目前校園各入口都有紅外線監測體溫，進入各大樓也都會量測體溫，同時也從今日起除了受邀洽公外，一律謝絕訪客；校外人士洽公採「實名預約制」由校正門口進入校園。

