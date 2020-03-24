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「比恐怖電影更恐怖的美國疫情故事」　醫曝若在台發生：你驚訝地說不出話

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會_陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心每天召開記者會，向國人報告疫情，圖右為指揮官陳時中，圖左為監測組組長周志浩。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔重症醫師蘇一峰24日分享「比恐怖電影更恐怖的美國疫情真實故事」，他想問大家，「如果這個故事發生在台灣會怎樣？」他強調，台灣全民只要配合國家防疫政策，就能獲得全世界萬中選一的「VVVIP醫療」。

蘇一峰在臉書分享《TIME時代雜誌》的報導，他說，波士頓一名美國女性發燒、咳嗽，一周就醫急診二次；但醫師都說「沒事兒，可能是肺炎」，然後打發她回家多休息就好。

請繼續往下閱讀...

蘇一峰表示，可是患者回家還是持續發燒不舒服，第三次到急診終於幫她驗了流感和新型冠狀病毒，「然後一樣打發她回家」；幾天後她收到醫院的通知，檢驗報告出爐罹患新冠肺炎，還有3.5萬美元、約新台幣100萬元的帳單。

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼新北市近日進行新冠肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

「如果這個故事發生在台灣會怎樣！」蘇一峰指出，你是一位剛從波士頓回國的台灣人，一回國馬上出現發燒、咳嗽，一到急診門口馬上被請到發燒站隔離區；接下來數位身穿兔寶寶隔離服的醫師、護理師、放射師出現，迅速在一小時做完全套抽血、採檢加上X光。

蘇一峰說，3小時內，馬上一群人穿上兔寶寶裝，護送你到隔離病房住院接受治療，隔天出來報告確診新冠肺炎；住院期間繼續檢查和治療，並且防疫相關人員詢問你的接觸史，防疫單位馬上動員聯絡你身邊的親朋好友與接觸者，來免費篩檢。

蘇一峰寫道，住在隔離病房接受治療後，感覺比較舒服的你晚上打開隔離病房的電視，看到防疫指揮中心馬上跟全國人民報告今日包括你的所有新增案例；住院期間，每一位醫護人員不斷幫你加油打氣，每天都有數位身穿兔寶寶裝的醫護人員幫你做治療，一個月後你終於康復，醫護人員都恭喜你成功渡過危機，死裡逃生。

▼蘇一峰說，台灣全民只要配合國家防疫政策，就能獲得全世界萬中選一的VVVIP醫療。圖為武漢台商專機返台，台商穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢台商專機返台，台商穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

蘇一峰表示，「剛從美國回來的你，擔心地準備了畢生積蓄到醫院櫃檯結帳時，櫃檯只跟你收了3000元，還退給你幾百元，你驚訝地說不出話來。」

蘇一峰指出，台灣全民只要配合國家防疫政策，就能獲得全世界萬中選一的VVVIP醫療；多年醫護人員的血汗付出才有這些成果，感謝每一位醫護防疫人員的無私奉獻。

中央流行疫情指揮中心23日表示，22日國內新增809例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬4609例（含2萬2613例排除），其中195例確診（23日新增案170至195)，分別為158例境外移入及37例本土病例；確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

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