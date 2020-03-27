北部某高中「封校」3/30復學　校方：將盡量拉開學生間座位

▲北部某高中3例確診，全校停課消毒。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

北部某高中日前出現3例新冠肺炎確診，全校停課7日，30日恢復上課。校方表示，目前學校都準備好了，復學後也將遵循教育局規定，進出校門量體溫等防疫措施，另外，也將盡可能拉開教室內學生間座位，做到完整的疫情防疫。

北部某高中日前一位有希臘旅遊史的學生確診，之後又有一名同班同學確診，雖教育部已立即公布全校停課，隨後又增加一名確診案例，亦即同個班級已出現3例確診。該校停課期間從3月20日至3月27日止。

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教育部表示，該校全校學生1,650人，教職員工154人，學校秉「停課不停學」精神，安排50%直播線上教學， 50%為自主線上學習。教育局並已提供經濟弱勢學生行動載具40位，無線網路8位，以確保每位學生都有完善資訊學習環境。

▲北部某高中3例確診，全校停課消毒。（圖／記者崔至雲攝）

對於該校將在下周一復學，校方說明，目前學校都做好準備了，學生回學校也將有輔導機制，老師、學生也將正常上課。至於這一周的線上課程狀況，校方也表示，線上課程都很順利，學生上線比例都有到達95至98%。

至於是否加強開學後的防疫工作，校方回應，將繼續遵守教育局規定，要求學生上學前量測體溫，如遇有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，主動告知學校，請儘速就醫及在家休息。學生入校後，教師也將主動關心學生健康狀況，期親師生共同攜手一起面對疫情。

而教室座位是否採梅花座方式？校方則說，目前一個班級都有2、30位學生，要採梅花座有困難，但會盡可能拉開學生座位距離，減少相互傳染的可能。