武漢就快解禁！醫學期刊《刺胳針》：太早放鬆，8～10月準備再爆一波疫情

▲湖北武漢將在4月解禁，外界關注。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，一開始的疫情爆發點中國湖北省，日前宣布25起解除封城，恢復對外交通，而武漢的交通、人員管制也將自4月8日起取消，消息一傳出國外專家就表示，「千萬不要輕易解除限制，否則恐怕下半年將可能又出現疫情高峰期」。

根據英國《衛報》報導，醫學期刊《刺胳針》（The lancet）近日刊登的研究文章中提到，中國湖北3月底解除限制，很可能讓新冠肺炎疫情於8月份出現新病例的高峰。專家認為，武漢過早放寬人與人之間的距離限制、以及公共場合、學校的群聚限制，這恐怕會讓好不容易抑制下來的疫情，又出現漏洞爆發。

▲目前新冠肺炎尚未有疫苗、藥方，僅靠各國政策隔離治療。

研究文章中也提到，湖北省先解禁，最後才是武漢地區，這會讓2020年的8月～10月會出現疫情高峰，而中間期間只是在緩衝該省的醫療體系壓力。《衛報》也分析，這項研究是想要提醒人們，許多國家想要盡早擺脫封鎖、恢復正常生活並沒有想像中的這麼快速、簡單，且需要許多後備計畫，以免疫情趁隙二度爆發。

倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）的研究員Kiesha Prem表示，「武漢採取了前所未有的錯失了減少學校、工作場所等社會接觸，確實有效控制了疫情，但這座城市現在準備開放，要非常小心的解除這些措施。」

倫敦大學的流行病學家科爾伯恩（Tim Colbourn）表示，解除限制有非常重要的意義，各國的狀態、模型都可以互相幫助計算出真正放鬆限制的時間點，「目前疫情擴大的國家正面臨第一階段的封鎖，必須找到對的方法來安全下莊。」