才警告再群聚就封城！安倍晉三老婆「爽揪12友賞櫻拍照」　燦笑臉惹惱網友

▲安倍晉三妻子安倍昭惠竟與12名好友去賞櫻遭砲轟。（圖／翻攝自LIVEDOOR）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在日本疫情持續擴散，日前東京奧運委員會終宣布將奧運延期至2021年。日本疫情較為嚴重的東京都地區，知事小池百合子也出面呼籲，希望民眾周末盡量避免外出，且雖為賞櫻期間，還是進行避免群聚。未料，26日日媒即報導，首相安倍晉三妻子安倍昭惠竟與12名好友一同出遊賞櫻，更拍下燦笑畫面。

綜合外媒報導，截至27日上午日本確診人數為1402人，其中東京確診佔259例，對此東京近幾日加強防疫措施，東京都知事小池百合子也要求民眾在這個周末盡量避免非必要的外出。而近期正逢櫻花祭的高峰，大批民眾日前不畏疫情前往各大公園賞櫻，人山人海的盛況讓國際相當憂心群聚感染趁機爆發。也因此，東京都政府特別要求，盡量避免「群聚」，若再不遵守保持社交距離的規定，不排除封城可能。

▲安倍晉三近日因疫情影響奧運傷透腦。（資料照／路透）

小池百合子表示，未來三周東京正面臨是否大爆發的關鍵期，「隨情況發展，將可能採取更加嚴厲的措施，但也會盡量避免這樣的情況，盼市民配合。」日本首相安倍晉三也表示，面對國難事態，全國絕對要團結。

然而，日媒26日卻報導，安倍晉三妻子安倍昭惠在近日，東京疫情爆發間，竟與12名好友拍下燦爛的賞花照，照片中只見一群人開心的比出「讚」的樣子。報導指出，與安倍夫人拍照的包括音樂製作人、偶像團體成員等人。照片一釋出，在網路上引起熱烈討論，網友直呼「真的要看時間吧！」、「說好的共體時艱呢？」也有人認為「可能是一些活動場合，真實狀況也說不準」。