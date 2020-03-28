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父腦瘤住院！卻因新冠疫情「被趕回家」病逝…女兒殯儀館前捧骨灰

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▲▼漢口殯儀館排隊領逝者骨灰　家屬排足5小時 。（圖／翻攝自微博、財新網）

▲漢口殯儀館排隊領逝者骨灰，排了兩條200公尺人龍。（圖／翻攝《財新網》）

記者柯振中／綜合報導

大陸湖北武漢近日開放領回疫情死亡者骨灰，現場排起長長人龍，初估長達200公尺，且排了2排，人數相當多。一名在現場排隊領骨灰的劉姓女子說，她的父親先前罹患腦瘤，住院接受治療，卻因為1月底醫院清空病房，只能回家休養，最後導致病重去世，被新冠肺炎間接害死。

綜合陸媒報導，武漢漢口殯儀館門前26日有許多人排隊領骨灰，這些人要先排隊抽號碼牌，接著再向工作人員提交殯葬證、死者身分證等文件，填完表格後才能領取空的骨灰罈，將親人骨灰帶走。

一名排隊的劉姓女子指出，她的父親先前因為腦瘤住院，但1月底時疫情爆發，醫院將病房清空，用來收治新冠肺炎病人，父親無奈之下，只能回家休養，但在家無法治療，直到3月初，才能再度到醫院就診、重新住院，不過父親的病況惡化地相當嚴重，才重新住院沒多久，就不幸去世了，「這個病真是害人，我父親雖然不是因為新冠肺炎而死的，但也是被它間接害死的。」

▼劉女的父親得腦瘤住院，卻因為新冠肺炎疫情要清空醫院，只能回家休養。（圖／翻攝《財新網》）

▲▼漢口殯儀館排隊領逝者骨灰　家屬排足5小時 。（圖／翻攝自微博、財新網）

武漢目前共有8家殯儀館發放疫情死者的骨灰，分別是漢口殯儀館、武昌殯儀館、青山殯儀館、蔡甸殯儀館、黃陂殯儀館、新洲殯儀館、江夏殯儀館以及回民殯儀館，漢口、武昌、青山殯儀館位在中心區，因此領取等候時間較久。

漢口殯儀館的工作人員說，館內骨灰很多，人手也不夠，若死者家屬沒有預約，至少要排5、6個小時，才能拿到號碼牌，若有預約，則可以大幅節省時間，2個小時左右就能領到骨灰。

還有工作人員透露，疫情爆發初期，殯儀館每天要工作19個小時，而且每個男員工都被強制規定，一定要去抬遺體，因為「實在太多了」。此外，一輛運載骨灰罈的司機載著2500多個骨灰罈到場，由殯儀館工作人員幫忙卸貨，這名司機說，昨天已經來卸了一車，現場共有約3500個骨灰罈。

依據大陸官方數據，截至3月26日，武漢市因新冠肺炎死亡的人數為2531人。不過，有名大醫院急診科醫師說，在疫情爆發初期，由於核酸檢測不足，醫院同期時常出現「疑似病例去世」，數量與新冠肺炎確診死亡病例數相當，至於在家中死亡、非新冠肺炎死亡的病人的具體數字，只有街道、民政部門有確切統計。

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▼武漢殯儀館堆滿骨灰罈。（圖／翻攝《財新網》）

▲▼漢口殯儀館排隊領逝者骨灰　家屬排足5小時 。（圖／翻攝自微博、財新網）

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