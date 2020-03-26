不爽被碎念！蛇蠍女「割喉放血」男友　邊喝茶欣賞血跡…擁屍睡2天才報警

▲貝里沃（左）將男友割喉放血。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛蒙特州（Vermont）日前發生一起冷血的殺人案。一名30歲的女子疑似因為男友拒絕替她買大麻，兩人又因為打掃家裡而爆發口角，女子一氣之下，竟拿刀割開男友和喉嚨放血，且擁屍睡了兩天之後才報警。警方抵達命案現場時，被現場的血腥味與畫面震驚的說不出話。

根據英國《太陽報》報導，30歲的貝里沃（Averil Beliveau）過去跟45歲男友法林（Cameron Faling）時常起爭執，兩人日前才為了法林不幫貝里沃買大麻發生口角，結著又因為打掃家裡的問題，釀成殺機。貝里沃拿出預先藏好的刀，從法林背後割開喉嚨，接著將屍體帶回屋內後，回到了自己父母家換了一套衣服。

然而貝里沃卻沒有報警，甚至在2天的生活中，仍和法林的屍體睡在一起、甚至還抱著睡覺，並且在房間喝著茶打算下一步。2天後，貝里沃決定報警，警方來到兩人的住處，被屋內的血腥味、殘忍的場景嚇壞，貝里沃卻表示，之所以會殺掉男友都是因為自我防衛。

法官開庭時表示，貝里沃提出的供詞並不足以證明，她對男友犯下的殘忍行為是出於防衛。據悉，貝里沃甚至在幾周前就已經購買的凶器，表示已有計畫可能要殺掉男友。警方表示，貝里沃承認確實有「割開男友喉嚨」，但對於謀殺並不認罪。目前貝里沃在調查結束前被關押，且不得保釋。