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法國情侶讚爆台灣！居家檢疫狂讚美食、警察「So Sweet」

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記者柯沛辰／綜合報導

英國情侶抱怨花蓮檢疫所「像監獄」，引發風波。反觀另一對法國情侶在台南居家檢疫，卻大讚台灣So Sweet，可謂是兩樣情。原來，這對法國情侶被檢疫打亂行程，未能品嘗台灣小吃，但台南警方自掏腰包，幫他們買了香蕉、橘子及肉燥麵，讓2人又驚又喜，直呼台灣太有人情味。

這對法國情侶在中央禁令發布前來台，入住台南飯店，但看不懂中文，只會一點點英文，直到業者通報警方上門關心，才得知要居家檢疫14天。不過，2人態度友善，不僅配合轉介至防疫旅館，還向警方稱讚：台灣的水果和泡麵在法國非常有名，可惜受疫情影響，未能體驗美景與美食。

▲▼法國情侶讚爆台灣！居家檢疫狂讚美食、警察「So Sweet」。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲警方貼心買泡麵、水果，讓法國情侶直呼貼心。（圖／東森新聞）

警員一聽，立刻自掏腰包，到超市購買香蕉、橘子、泡麵及麵包，再一併裝進防疫包，送去飯店。情侶倆打開後，發現裡頭不僅有漂白水、口罩、B群，還有心心念念的台灣美食，不禁直誇台灣警察So Sweet，讓他們感受到滿滿人情味，也對檢疫旅館的服務讚譽有加。

台南市第二分局防治組外事巡官李威廷表示，外籍旅客人生地不熟，為了幫助2人度過居家檢疫，同仁特別準備麵包、水果、零食等防疫物資，2人看了很感動，「包括風景，還有一些食物，特別是小吃的部分，對他們來講都印象深刻。」

這對法國情侶26日居家檢疫結束後，繼續環台旅程，儘管受檢疫影響，錯過阿里山行程。不過，他們承諾，下次一定會再到台灣來旅遊，不留下任何遺憾。

▲▼法國情侶讚爆台灣！居家檢疫狂讚美食、警察「So Sweet」。（圖／東森新聞）

▲台南市第二分局防治組外事巡官李威廷。（圖／東森新聞）

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