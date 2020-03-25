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驚悚畫面曝／少女載童騎車滑手機！「無煞直撞」賣菜阿伯貨車　1重傷2輕傷

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記者張弘昌／南投報導

南投縣1名少女機騎車後載女童，不只違規駕駛且未戴安全帽，這名少女疑邊騎車邊看手機，結果沒看到路邊小貨車，有名老伯正在整理貨車上的物品，未及減速就撞上貨車車尾，因撞擊力道兇猛，3人連人帶車飛彈到道中央。阿伯頭部傷勢嚴重、有腦震盪、右腿骨折，尚在住院治療。肇事原因、責任警方調查中。

▲▼南投縣1名少女騎機車後載女童，疑因邊騎車邊滑手機，一股腦兒撞上路邊正整理貨車物品老伯，監視器拍下驚險瞬間畫面。（圖／裴大生提供，以下同）

▲▼南投縣1名少女騎機車後載女童，疑因邊騎車邊滑手機，一股腦兒撞上路邊正整理貨車物品老伯，監視器拍下驚險瞬間畫面。（圖／讀者裴大生提供，下同）

機車未減速直衝貨車驚險過程，路邊監視器清楚記錄下來。當時老阿伯站在馬路旁專心整理貨車架物品，未發現有機車疾駛而來。騎機車載女童的少女，疑邊騎機車邊觀看手機，完全沒看到前方的貨車阿伯，直接撞上貨車後方，接著失控機車，把無辜老阿伯撞倒在地。

▲▼南投縣1名少女騎機車後載女童，疑因邊騎車邊滑手機，一股腦兒撞上路邊正整理貨車物品老伯，監視器拍下驚險瞬間畫面。（圖／裴大生提供，以下同）

▲▼南投縣1名少女騎機車後載女童，疑因邊騎車邊滑手機，一股腦兒撞上路邊正整理貨車物品老伯，監視器拍下驚險瞬間畫面。（圖／裴大生提供，以下同）

撞擊力道之大，少女、女童還有老阿伯慘摔，連人帶車噴彈到路中央。路旁居民聽到強烈撞擊聲，看到出車禍了，趕緊打119叫救護車將3人送醫救治。

▲▼南投縣1名少女騎機車後載女童，疑因邊騎車邊滑手機，一股腦兒撞上路邊正整理貨車物品老伯，監視器拍下驚險瞬間畫面。（圖／裴大生提供，以下同）

少女的手臂有輕微脫臼，女童有多處擦挫傷，都已出院返家，但老阿伯就沒有那麼幸運，頭部撕裂傷、腦震盪，加上右腿骨折，現在還住院治療中。

▲▼南投縣1名少女騎機車後載女童，疑因邊騎車邊滑手機，一股腦兒撞上路邊正整理貨車物品老伯，監視器拍下驚險瞬間畫面。（圖／裴大生提供，以下同）

根據監視器畫面，騎機車少女及女童均未戴安全帽，騎機車少女似乎還在低頭看手機，才會在未減速及閃避情形下直接撞上小貨車，眾人看得驚呼連連。調查車禍警方呼籲，「騎車邊看手機很危險，害人也害己」，這就是個血淋淋的教訓。

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