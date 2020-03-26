獨／隔離環境曝光！英情侶喊「像監獄」：髒、沒熱水　250元含3餐+專人處理垃圾

記者王兆麟／花蓮報導

一對日前在台隔離的英國情侶抱怨台灣檢疫所條件差，沒有熱水、食物品質差，就像住在監獄一樣。對此，兩人所居住的檢疫所畫面也隨之曝光，原來兩人住的是花蓮縣府的前員工宿舍，周圍還能看見綿延的山峰，地點看起來相當清幽。

▲被嫌棄的隔離環境曝光。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

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28歲的英國籍女子道森（Natalie Dawson）和澳洲籍伴侶皮斯利（Rohan Pixley）3月初準備前往澳洲，途中選擇在台灣短暫停留，但隨著新冠肺炎疫情爆發，兩人決定取消澳洲的行程，而台灣政府也告知他們，必須要進行14天的居家疫檢。

不過，道森的母親韋佛（Jill Weaver）向BBC表示，道森原本向衛生單位表示，願意在原本居住的飯店內進行隔離，但過沒多久，就被救護車帶往「未知地點」隔離。韋佛說，隔離的地方就像監獄一樣，「他們被鎖在裡面，出不去」、「有人一天幫他們送三次食物，但品質很差，份量也很少」、「房間很髒，他沒有熱水也沒辦法洗衣服。」

對此，莊人祥說明，這兩人是14日入境台灣，由於從歐洲入境需居家檢疫，原本規劃安排至民宿住14天，但對方自述沒有錢，才在15日安置到某處（地方政府檢疫所），每天吃加住收250元。至於熱水問題，已經在入住當天凌晨2點修復。莊人祥也說，「如果英國人突然想起來有錢的話，也可以安排好一點的地方」。

此外，根據稍早曝光的環境可見，該隔離環境乍看之下就像一般的員工宿舍，且每天僅收250元的餐費，還有專人送三餐、處理垃圾。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中記者會中表示，經查證，確實有這樣的人在，但台灣絕對沒有虧待他們，如果他們有需要的話，可以請英國代表處詢問，會給予適當協助。