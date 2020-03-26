郭台銘捐416套防護衣給桃園市　鄭文燦讚：防疫物資「及時雨」

▲永齡慈善基金會副執行長蔡沁瑜（左）代表郭台銘捐贈桃園市政府416套防護衣，由市長鄭文燦（右）代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鴻海集團創辦人郭台銘回饋桃園，26日由永齡教育慈善基金會副執行長蔡沁瑜代表，捐贈416套防護衣，市長鄭文燦代表市府受贈後指出，郭等贈送的這批防疫物資是及時雨，一定會善加使用；衛生局長王文彥說，目前全市防疫物資還算充分，但防護衣用量僅剩1個月存量，這次獲贈防護衣對醫護、消防人員後送很有助益。

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▲桃園市長鄭文燦回贈永齡慈善基金會副執行長蔡沁瑜感謝狀，以感謝基金會捐贈桃園市府416套防護衣。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

永齡教育慈善基金會代表郭台銘贈送防疫物資給桃園市政府，市府26日舉行捐贈儀式，由基金會副執行長蔡沁瑜代表捐贈，鄭文燦代表受贈後表示，過去永齡持續推動健康大數據、健康照護產業，也曾捐贈市府「H2U健康ATM」檢測儀器，作為量測血壓用途，防護衣在醫療院所醫護人員與消防救護後送工作使用量都很大，永齡基金會捐贈的防疫物資是「及時雨」，市府會多加善用。

衛生局長王文彥則說明，全市目前外科口罩、N95口罩等防疫物資大概還有約3個月存量，但防護衣僅剩1個月左右存量，相較之下比較短缺，這次獲贈416套防護衣對醫護與消防人員很有助益，盤整桃園市隔離醫院等收治量能與防疫物資，目前還算充足，市府將持續推動居家隔離、居家檢疫與自主健康管理通訊診療服務，以視訊醫療來解決就診問題。

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