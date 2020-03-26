確診台商未戴口罩爽玩2小時　業績瞬間雪崩！2個月過去...金芭黎現況曝

▲高雄金芭黎舞廳外觀 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄一名台商在過年前返台，不顧自己已經有症狀仍然跑到金芭黎（金巴黎）舞廳爽玩，最後確診被收治在隔離負壓隔離病房，消息一傳出之後，金芭黎業績瞬間崩盤，店家還停業3天消毒，希望能夠挽回顧客信心；經過2個月之後，金芭黎管理人員表示，業績恢復7、8成。

這名台商在1月23日被收治在負壓隔離病房後，但是確診消息經過媒體曝光，造成高雄市民人心惶惶，金芭黎的業績瞬間崩盤，而衛生局也介入防治工作，金芭黎停業3天消毒，1月27日重新營業，還大動作找來媒體記者採訪，就是希望重建消費者信心，近期還有捐贈物資。

▲高雄金芭黎舞廳外觀 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過這段時間的營業情況，據知情人士說法，金芭黎一度有一天僅20桌客人，業績大受影響，還好歷經了2個月，金芭黎管理人員阿德表示：「慢慢有在恢復了，目前營業量已經恢復了七、八成」。但是阿德也坦言，現在高雄市酒店生意情況普遍都不好，因為受到新冠肺炎疫情的影響，「一般都不好，疫情真的有差，所以各行各業都不好，這還要問嗎？普遍都不好，有差啦！」阿德也次強調，目前金芭黎的營業已經恢復了七、八成。

▲高雄左營台商確診新冠肺炎，高雄市衛生局在1月份時曝光活動史 。（圖／記者吳奕靖翻攝）