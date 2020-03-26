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雞蛋不可放在同一籃子！　中市警「異地辦公」演練總動員

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▲▼ 。（圖／台中市警局提供）

▲台中市警局長楊源明於25日視察演練況狀。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

「雞蛋不可放在同一籃子裡！」新冠肺炎疫情嚴峻，台中市警局長楊源明於日前的例行防疫會議中，指示轄區內的15個分局及118個派出所必須做好防疫超前部屬的準備，並規劃「異地辦公」的流程設計、人車分配；25日、26日中市警啟動實地演練，投入6700餘名人力，演練項目有「視訊設備測試」等，分局層級則新增「室外偵訊場所」，派出所層級也增加「設置機動派出所」，盼未來若疫情持續緊繃，警方做好防疫相關工作的同時，也讓治安沒有破口。

台中市警局表示，因應新冠肺炎疫情，特規劃演練「異地辦公」以保存警力，歷經3週的調整，中市警局於25日啟動異地辦公實地演練，計有6700餘人投入本次演練活動，六大駐地被規劃為異地辦公及備援場所，並依各層級治安任務性質規劃局本部、分局、派出所三層級個別演練，再區分業務機構與勤務機構實施策略規劃等，透過多層次、多元素的系統性規劃，以進行全員實地演練，以達保存警力最大化目標。

▲▼ 。（圖／台中市警局提供）

▲中市警所轄的15個分局及118個派出所於26日接續實施演練。

台中市警局指出，25日局本部層級的演練過程歷時1小時，演練項目包括「各異地辦公場所視訊設備測試」、「人車動線分流管制」、「人員分組異地辦公配置」、「餐廳取餐分流分時段管制」等，並按演練項目由楊源明帶領研考督導人員逐一檢核，過程圓滿順利。

本部實地演練後，中市警所轄的15個分局及118個派出所於26日接續實施演練，演練項目除與局本部有相同者之外，在分局層級加入演練「室外偵訊場所」項目，在派出所層級加入演練「設置機動派出所」項目，以完備「異地辦公」的防疫要求。

楊源明強調，疫情緊繃期間，警局各單位應積極落實各項防疫機制，尤其是基層員警於第一線執勤，平時就要落實衛教宣導，出勤則要做好相關防護措施，同時也要從勤務編排分組、分時段及辦公空間分流措施的規劃，以降低同仁遭受感染的風險，以達成「防止疫情擴大」與「治安交通穩定」並重相衡的目標。

他提到，經過本次演練，各單位雖已完成異地辦公的整備，但仍應本精益求精的態度，隨時滾動式修正，使異地辦公真正執行時，各項勤務的推展更順利周全，以保障民眾權益。

▲▼ 。（圖／台中市警局提供）

▲楊源明提到，員警應本精益求精的態度，隨時滾動式修正，使異地辦公真正執行時，各項勤務的推展更順利周全，以保障民眾權益。

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