中市防疫加強！　50年歷史白雪大舞廳等15家特種行業配合暫停營業

▲台中市副市長陳子敬24日晚間率警察局、民政局、衛生局、經發局等相關單位，臨檢知名酒店金錢豹、海七、海八酒店及享溫馨KTV等4家大型娛樂場所。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

因應新冠肺炎疫情，台中市政府加強稽查力道，繼日前突襲臨檢大型夜店，24日晚間再由副市長陳子敬率警察局、民政局、衛生局、經發局等相關單位，臨檢知名酒店金錢豹、海七、海八酒店及享溫馨KTV等4家大型娛樂場所，展現防疫決心。陳子敬表示，繼22日5家知名大型夜店，24日又有10家舞廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場等業者響應停業，為了民眾健康，減少消費者之間的接觸。

據悉，「MUSE」、「ALTA CLUB」、「SHOW HOUSE秀屋」、「18TC」、「X-CUBE」等5家台中知名夜店，響應停業14天，而大中電子遊藝場、台中劇場等2家娛樂場所自25日起停止營業10天，白雪、卡莎、動感舞廳等3家舞廳自26日起停業7天，超級巨星自助KTV26日暫停營業進行店面消毒，阿拉丁KTV30日進行店面消毒，何時復業尚在研討；部分業者則表示，不願名單對外公布。

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警方表示，雖然業者初步跟警局承諾配合停業兩周，由於不具約束性，業者仍可視實際經營成本與人力規劃進行安排，停業日數可能隨時變動，市府後續將以防疫為優先進行柔性勸導。

▲白雪、卡莎、動感舞廳等3家舞廳自26日起停業7天。（圖／警方提供）

台中市政府為防處民眾聚集大型娛樂場所，引發新冠肺炎群聚感染，形成防疫壓力，藉由聯合稽查舞廳、酒店、KTV、夜店等大型娛樂場所，由衛生局深入了解店家防疫措施，及宣導防疫及衛教觀念；警察局則利用M-Police行動電腦即時查詢現場消費者身分，以防止居家檢疫（隔離）對象到處趴趴走之情事發生。

▲台中知名酒店金錢豹24日晚間11時許遭警突襲臨檢防疫情形。

陳子敬24日晚間11時許，親率第六警分局、民政局、衛生局、經發局等主要防疫及相關行業管理單位，針對西屯區知名的酒店金錢豹、海派七店、海派八店、享溫馨KTV等大型娛樂場所舞廳、酒店和KTV展開聯合稽查，防堵疫情破口。

▲▼為保護市民健康，市府24日晚間大動作臨檢台中各大娛樂場所，防堵疫情破口。

陳子敬說，新冠肺炎疫情在世界各地都非常嚴峻，最近很多國人從海外陸陸續續返台，首先，為確保市民的健康，這些居家檢疫或隔離的對象，如有違反規定，如利用夜晚到大型娛樂場所趴趴走的情形，將會依規處置。第二，稽查這些娛樂場所是否友依照防疫的SOP去執行，如有漏洞的部分，將會協助加強改善，確保消費者的安全。

陳子敬表示，日前進行夜店聯合稽查時，已獲得5家大型夜店善意回應，願意停業2周，昨天又有10家舞廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場等業者響應，為了民眾健康，減少消費者之間的接觸，表明願意配合主動停業。對於他們願意配合政府防疫政策，表示肯定，也期許有更多娛樂場所業者在當前嚴峻的防疫壓力下，能共體時艱，一起為防疫工作盡一份心力，平安順利渡過這波疫情危機。

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