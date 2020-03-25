　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中市防疫加強！　50年歷史白雪大舞廳等15家特種行業配合暫停營業

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市副市長陳子敬24日晚間率警察局、民政局、衛生局、經發局等相關單位，臨檢知名酒店金錢豹、海七、海八酒店及享溫馨KTV等4家大型娛樂場所。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

因應新冠肺炎疫情，台中市政府加強稽查力道，繼日前突襲臨檢大型夜店，24日晚間再由副市長陳子敬率警察局、民政局、衛生局、經發局等相關單位，臨檢知名酒店金錢豹、海七、海八酒店及享溫馨KTV等4家大型娛樂場所，展現防疫決心。陳子敬表示，繼22日5家知名大型夜店，24日又有10家舞廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場等業者響應停業，為了民眾健康，減少消費者之間的接觸。

據悉，「MUSE」、「ALTA CLUB」、「SHOW HOUSE秀屋」、「18TC」、「X-CUBE」等5家台中知名夜店，響應停業14天，而大中電子遊藝場、台中劇場等2家娛樂場所自25日起停止營業10天，白雪、卡莎、動感舞廳等3家舞廳自26日起停業7天，超級巨星自助KTV26日暫停營業進行店面消毒，阿拉丁KTV30日進行店面消毒，何時復業尚在研討；部分業者則表示，不願名單對外公布。

請繼續往下閱讀...

警方表示，雖然業者初步跟警局承諾配合停業兩周，由於不具約束性，業者仍可視實際經營成本與人力規劃進行安排，停業日數可能隨時變動，市府後續將以防疫為優先進行柔性勸導。

▲。（圖／警方提供）

▲白雪、卡莎、動感舞廳等3家舞廳自26日起停業7天。（圖／警方提供）

台中市政府為防處民眾聚集大型娛樂場所，引發新冠肺炎群聚感染，形成防疫壓力，藉由聯合稽查舞廳、酒店、KTV、夜店等大型娛樂場所，由衛生局深入了解店家防疫措施，及宣導防疫及衛教觀念；警察局則利用M-Police行動電腦即時查詢現場消費者身分，以防止居家檢疫（隔離）對象到處趴趴走之情事發生。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中知名酒店金錢豹24日晚間11時許遭警突襲臨檢防疫情形。

陳子敬24日晚間11時許，親率第六警分局、民政局、衛生局、經發局等主要防疫及相關行業管理單位，針對西屯區知名的酒店金錢豹、海派七店、海派八店、享溫馨KTV等大型娛樂場所舞廳、酒店和KTV展開聯合稽查，防堵疫情破口。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼為保護市民健康，市府24日晚間大動作臨檢台中各大娛樂場所，防堵疫情破口。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

陳子敬說，新冠肺炎疫情在世界各地都非常嚴峻，最近很多國人從海外陸陸續續返台，首先，為確保市民的健康，這些居家檢疫或隔離的對象，如有違反規定，如利用夜晚到大型娛樂場所趴趴走的情形，將會依規處置。第二，稽查這些娛樂場所是否友依照防疫的SOP去執行，如有漏洞的部分，將會協助加強改善，確保消費者的安全。

陳子敬表示，日前進行夜店聯合稽查時，已獲得5家大型夜店善意回應，願意停業2周，昨天又有10家舞廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場等業者響應，為了民眾健康，減少消費者之間的接觸，表明願意配合主動停業。對於他們願意配合政府防疫政策，表示肯定，也期許有更多娛樂場所業者在當前嚴峻的防疫壓力下，能共體時艱，一起為防疫工作盡一份心力，平安順利渡過這波疫情危機。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

「害我高考落榜」搭中友百貨扶梯跌倒求償149萬　法院駁回：無法證明因果

凌晨載愛妻外出兜風...翁西濱快速道路「遭聯結車追撞」！車爛毀夫妻雙亡

東海商圈行車糾紛　騎士拿安全帽猛砸貨車司機飆罵「X你X」

ET快訊
又1空姐確診新冠肺炎！航空業累積2機師2空服員中鏢
「買個午餐是在哭？」高中留學生返台花蓮趴趴走　高調吃蚵仔煎下
花35元買茶中千萬！小七開出4張統一發票特別獎　快看是不是你
史上最大徵收案「桃園航空城」環評大會過了！桃機承諾做好減災計
送女兒最後一程　劉真父「緊護媽媽」快速步入靈堂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每天都+20例「感覺有點麻痺了…」　網分析無感很正常：早有心理準備

又1空姐確診新冠肺炎！航空業累積2機師2空服員中鏢

降低感染風險！衛武營樹洞電影院、親子日取消　4月活動異動一次看

新增19例「4人是同校留學生」　個案「移動時間軸」曝光！國內確診達235人

19年來首例！《人間條件》舞台劇取消　羅北安嘆：以往此時是宣布加演

返台前已發病！「境外移入確診」數暴增...醫：歐美病毒恐比當初武漢病毒強

新冠肺炎疫情波及！大甲媽祖遶境進香延期　鎮瀾宮：盼農曆8月舉辦

史上最大徵收案「桃園航空城」環評大會過了！桃機承諾做好減災計畫

哈佛大學有台灣學生確診！醫院「只是小感冒啦」兩度打發...拖了整整13天

爸爸開10多年零售店…第一次「連4天沒生意」！他心疼曝：媽媽還生病

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

每天都+20例「感覺有點麻痺了…」　網分析無感很正常：早有心理準備

又1空姐確診新冠肺炎！航空業累積2機師2空服員中鏢

降低感染風險！衛武營樹洞電影院、親子日取消　4月活動異動一次看

新增19例「4人是同校留學生」　個案「移動時間軸」曝光！國內確診達235人

19年來首例！《人間條件》舞台劇取消　羅北安嘆：以往此時是宣布加演

返台前已發病！「境外移入確診」數暴增...醫：歐美病毒恐比當初武漢病毒強

新冠肺炎疫情波及！大甲媽祖遶境進香延期　鎮瀾宮：盼農曆8月舉辦

史上最大徵收案「桃園航空城」環評大會過了！桃機承諾做好減災計畫

哈佛大學有台灣學生確診！醫院「只是小感冒啦」兩度打發...拖了整整13天

爸爸開10多年零售店…第一次「連4天沒生意」！他心疼曝：媽媽還生病

泰國緊急狀態前夕　6萬移工「出逃擠爆邊界」苦嘆沒錢只能回家

北市「2處免費泡腳池」採實名制、泉源公園關閉至4月底

國立空中大學雲林服務處25日揭牌　行政洽公不用再到嘉義中心

竹市防疫消毒大隊成立 公園、車站共137處　2周內消毒完成

4貓圍繞討食！貓奴住持「佛系餵食」　網歪樓：還拍不救

奧運棒球6搶1最快11月舉辦　最晚明年1月開打產生名額

全聯開出近30萬個統一發票獎項！花794元買日用品就中了千萬大獎

創業被倒…錢莊圖謀3名幼女　悲情父偷竊遭逮押送法院還想逃：我要照顧家人

柯文哲推科技防疫　用大數據建圖像化疫情預警地圖

公司登記證照！她表格填「多益830分」...主管怒罵：是在挖苦別人？

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

台是否封城　陳時中：準備已就位

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

無視居檢　夫出門談生意...妻市場買菜

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

快訊／統一發票1、2月中獎號碼！　

大學生返台居檢開轟趴　囂張下場讓同棟住戶傻眼！

一張曲線圖藏台灣防疫新戰略　歐美名人瘋傳

最新研究：台灣本土茶葉可抑制新冠病毒增生！　論文登上國際期刊

韓國得來速採檢一天海撈逾萬人　台灣不跟進原因曝光

快訊／新冠肺炎單日再增19例境外移入！

10縣市都新增！全台216例確診分布揭曉　7淨土曝光

台灣警告疫情WHO冷淡回！美國人超真實反應

立委驚爆「長榮空服員」也確診

更多熱門

相關新聞

又一家撐不住！桃園老字號「晶悅國際飯店」宣佈四月起歇業

又一家撐不住！桃園老字號「晶悅國際飯店」宣佈四月起歇業

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光產業成為重災區，上櫃公司晶悅今（25）日宣佈，旗下桃園老字號飯店「晶悅國際飯店」將於4月1日停止營運，全部飯店業者於六月底結束營業，為觀光業界再投下一顆震撼彈。

泰福生技攜手奈力生醫　開發新冠肺炎疫苗

泰福生技攜手奈力生醫　開發新冠肺炎疫苗

金萬林攜手美國AGI開發新冠肺炎檢測套組　第一批量產6000套

金萬林攜手美國AGI開發新冠肺炎檢測套組　第一批量產6000套

抗疫！星展分行設1公尺等候距離

抗疫！星展分行設1公尺等候距離

5大電商抗疫推好康　力挺醫護

5大電商抗疫推好康　力挺醫護

關鍵字：

陳子敬新冠肺炎金錢豹停業

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

無視居檢　夫出門談生意...妻市場買菜

辛龍悲慟首次現身！「憔悴快閃進劉真靈堂」

劉真「旋轉舞姿」靈堂照曝光！

KID單身3年大街調情小許維恩！　經紀人57字認「戀愛ing」

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面