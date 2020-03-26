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圖解最新17例感染史！境外移入激增擋不住「確診佔84%」　歐美變最大破口

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▲▼252,肺炎,關係圖,地圖。（圖／者陳昱璇製）

▲本日新增17例關係圖。點圖放大。（圖／陳昱璇製）

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增17例確診，15例境外移入、2例本土，發病前活動地包括美國、英國、紐西蘭、西班牙、馬來西亞、摩納哥、墨西哥等國家。目前全國累積感染人數達252例，非本土高達212例、84.1%，另有2人死亡、29人解除隔離。

此外，本日新增的2例本土個案均為境外移入接觸。案246（60多歲男性）為案209（60多歲女性、美國探親移入）同住家人；案247（40多歲女性）為案228（20多歲女性、荷蘭就學移入）家人。

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《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解，本日新增17例與累積個案的身分關係。

▲▼252,肺炎,確診,案例,成長圖( 圖／曾梓倩製）

▲台灣確診人數成長級距圖。（圖／曾梓倩製）

3月26日新增17例：

案例252：20多歲 男性
1月13日至3月21日於英國就學，3月19日出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，機場採檢後今日確診。

案例251：60多歲 男性
2019年11月26日至今年3月7日於澳洲、3月8至21日於墨西哥旅遊，3月23日出現發燒、喉嚨痛症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例250：30多歲 女性
3月10至22日於摩納哥工作，3月20日出現體溫偏高、喪失嗅覺症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例249：60多歲 男性
3月2至10日在馬來西亞、10至14日在菲律賓、14至16日在馬來西亞工作，16日出現發燒、咳嗽、倦怠等症狀，自行就醫後通報採檢於今日確診。

案例248：20多歲 男性 案170同行家人
與案例170、189於3月12至20日至西班牙旅遊，無症狀，居家隔離採檢後今日確診。

案例247：40多歲 女性 案228家人
案例228（20多歲女性、荷蘭就學）家人，3月23日出現發燒、全身倦怠、咳嗽症狀，居家隔離採檢後今日確診。

案例246：60多歲 男性 案209家人
案例209（60多歲女性、美國探親）家人，無症狀，居家隔離採檢後今日確診。

案例245：20多歲 女性
1月13日至3月17日前往英國就學，3月18日出現咳嗽、發燒等症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例244：30多歲 男性
3月6至21日前往紐西蘭旅遊，16日出現發燒、全身倦怠、流鼻水等症狀，機場採檢後今日確診。

案例243：20多歲 女性
2019年8月23日至今年3月20日前往美國就學，3月16日出現流鼻水、自覺喪失味覺等症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例242：20多歲 男性
1月12日至3月23日前往英國就學，3月17日出現咳嗽、流鼻水症狀，機場採檢後今日確診。

案例241：40多歲 女性
2019年8月28日至今年3月23日前往英國工作，3月23日出現喉嚨癢、咳嗽症狀，機場採檢後今日確診。

案例240：30多歲 女性
2019年7月7日至今年3月23日前往美國工作，3月13日出現喉嚨癢、咳嗽、發燒等症狀，機場採檢後今日確診。

案例239：20多歲 女性
2月16日至3月23日前往英國就學，3月11日出現發燒、咳嗽症狀，機場採檢後今日確診。

案例238：30多歲 男性
2018年6月27日至今年3月23日長居英國就學、工作，3月12日出現咳嗽、流鼻水等症狀，機場採檢後今日確診。

案例237：50多歲 男性
2月19日至3月19日前往美國、致力、南極、阿根廷、卡達等地旅遊，並在泰國轉機，3月21日出現肌肉痠痛、頭痛症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例236：20多歲 女性
2019年8月28日至今年3月19日前往捷克就學，3月23日出現發燒、腹瀉症狀，居家檢疫採檢後今日確診。
 

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