　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／母載國二兒遭大貨車撞擊！2人卡前輪車底母送醫不治　驚悚畫面曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲ 一輛大貨車於大里區及太平區交界的新仁路、永豐路口右轉時，疑未注意車前狀況，跨越對向車道，撞上由黃姓女子正停等紅燈的機車。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市25日晚間發生一起死亡車禍，一輛大貨車於大里區及太平區交界的新仁路、永豐路口右轉時，疑未注意車前狀況，跨越對向車道，撞上由黃姓女子正停等紅燈的機車，黃女及後載的兒子當場被捲入貨車前輪底部，讓一旁目擊的學生看傻了眼。黃女經送醫急救宣告不治，就讀國中二年級的兒子僅受輕微擦挫傷；詳細肇事原因及經過，警方正進一步調查釐清當中。

警方調查，25日晚間6時26分許，潘姓男子（57歲）駕駛大貨車由新仁路右轉至永豐路口，撞上欲返家、停等紅燈的機車駕駛黃女（40歲）及後載的林姓兒子（15歲），初判大車疑似過彎幅度過大，不慎碰撞該停等紅燈的黃女，致黃女及其兒子均受傷，經消防隊送至大里仁愛醫院急救。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

潘男轉彎時穿越雙黃線，明顯跨越對向車道。

附近路口監視器錄下車禍過程，畫面中，潘男轉彎時穿越雙黃線，明顯跨越對向車道，黃女見到大車迎面而來，想要後退卻已來不及，與兒子2人連同機車遭貨車撞擊再被捲入前輪底部，一旁路過的學生通通看傻了眼。

住在附近的目擊者表示「才剛踏出門，就看到了悲劇」，他說，當時大車要從新仁路右轉至永豐路，但沒看到永豐路有停一台機車，就這樣壓了過去。車禍後，黃女與兒子跟機車一起被壓在車下，救護車到場時一開始也不敢去動，直到消防隊員來協助，才將2人脫困。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲驚悚的車禍經過，讓一旁路過的學生看傻了眼

目擊者指出，「常有違規車輛停在這附近，導致大車要轉彎時角度都會抓得比較大，而黃女看到大車逼近時有趕快後退，但為時已晚」，他還提到，救護人員為黃女施救時，黃女有口吐白沫的情形。

大里仁愛醫院表示，黃女到院前已無生命跡象，經搶救1個多小時仍宣告不治，致命傷勢疑為胸腔內大量出血，林姓兒子身體多處擦挫傷，無生命危險。

警方表示，潘男經酒測無酒精反應，潘男供稱，他在轉彎時看著後照鏡注意後方來車，沒有注意前方狀況，由於是大車，轉彎時有吃到對向車道，直到聽見民眾呼喊才知道發生事情。全案將調閱相關監視器釐清肇因。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

越南6偷渡犯潛逃！海巡30hrs火速先逮2人　1嫌南投落網「畏罪吞藥」想輕生

中龍2017年環評2案…中市府環保局敗訴　環保團體：意義非凡

台中金錢豹「配合防疫月休2天」　白雪大舞廳停業7天

ET快訊
驚悚畫面曝光！載兒遭大貨車輾過...2人卡前輪車底　母送醫不
台灣封城或頒緊急命令！指揮中心「2條件才會啟動」　蘇貞昌說話
快訊／美股繼續漲！道瓊漲幅擴大至500點　收復21000點大
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／母載國二兒遭大貨車撞擊！2人卡前輪車底母送醫不治　驚悚畫面曝光

桃園機場第三跑道環評通過　鄭文燦：加快桃園航空城計畫推展

防處新冠肺炎蔓延　歸仁警要居家檢疫隔離民眾別趴趴走

清明節連續假期國道匝道管制　48小時封閉台66線國一南下匝道

同心共濟齊防疫　移民署獲慈濟捐贈愛心物資

台南7家廠商聯合捐贈住宅用火災警報器11400只　黃偉哲代表接受

超前部署　南投縣府召集基層鄉鎮市公所及衛生所開防疫會議

中龍2017年環評2案…中市府環保局敗訴　環保團體：意義非凡

農會CEO張鈺萱　將故鄉農產品提升時尚精品等級

南投地檢署演練防疫應變　持續查察假消息、囤貨確保司法效能

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

快訊／母載國二兒遭大貨車撞擊！2人卡前輪車底母送醫不治　驚悚畫面曝光

桃園機場第三跑道環評通過　鄭文燦：加快桃園航空城計畫推展

防處新冠肺炎蔓延　歸仁警要居家檢疫隔離民眾別趴趴走

清明節連續假期國道匝道管制　48小時封閉台66線國一南下匝道

同心共濟齊防疫　移民署獲慈濟捐贈愛心物資

台南7家廠商聯合捐贈住宅用火災警報器11400只　黃偉哲代表接受

超前部署　南投縣府召集基層鄉鎮市公所及衛生所開防疫會議

中龍2017年環評2案…中市府環保局敗訴　環保團體：意義非凡

農會CEO張鈺萱　將故鄉農產品提升時尚精品等級

南投地檢署演練防疫應變　持續查察假消息、囤貨確保司法效能

食譜與與食材都準備好　在家也能自煮美味的羅西尼牛排

帶貨女王當之無愧！孫芸芸背上CELINE緹花托特包　上市秒斷貨

增加10個！北京調整「高風險國家、地區」名單至25個...香港也被列入

疫情封城禁出門…汪幫跑腿買這樣東西　完美達成任務小臉超跩

快訊／母載國二兒遭大貨車撞擊！2人卡前輪車底母送醫不治　驚悚畫面曝光

不斷更新／新加坡單日激增73例「再創新高」　葡萄牙24hrs 確診暴增27％

兒出國自責消失記者會！他揭露陳時中「霸氣喊話」張上淳

染疫摩納哥親王曾「坐在他對面」　查爾斯王儲2周後也確診感染

網曝「可喝水口罩」申請專利　一看發明人是東方神起允浩！

SBL／太突然復賽！　呂政儒右手打針治療來不及歸隊

情侶國道吵架車子突然向右移 熱褲女「跳出車」路肩翻滾

地方熱門新聞

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

母載兒遭大貨車撞擊母送醫不治　

買口罩增感染　陳杰提月領12片

83％市民滿意黃偉哲「會做事」的表現

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

屏東縣新增2例　夫妻「西班牙旅遊」先後確診

嚴查居家隔離、檢疫趴趴走

台南1名留學生回國5日無人聞問

新肺苗栗再添一例　徐：不必恐慌

花蓮抗疫超前部署　27日起禁止探視住宿機構

市議員同聲提醒市府居家檢疫政策不同步

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

顛覆傳統比花珍貴　蒜頭也能這樣送

更多熱門

相關新聞

全年行人及自行車騎士零車禍死亡

全年行人及自行車騎士零車禍死亡

為了提昇整體道路安全，芬蘭首度赫爾辛基 (Helsinki) 及挪威首度奧斯陸 (Oslo) 雙雙推動 Vision Zero (交通零傷亡願景) ，透過降低最高速限、修改街道設計、移除汽車使用空間並增加駕駛者難度等方式，成功在 2019 年創下行人及騎士零車禍死亡記錄。

南廻大貨車駛入逆向車道　車輪卡溝側翻

南廻大貨車駛入逆向車道　車輪卡溝側翻

台9線大竹段清晨大貨車翻覆

台9線大竹段清晨大貨車翻覆

37歲男中午持刀捅傷妻子　下午遇車禍喪命

37歲男中午持刀捅傷妻子　下午遇車禍喪命

少女騎車滑手機飛撞無辜老伯

少女騎車滑手機飛撞無辜老伯

關鍵字：

車禍大貨車大里太平

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

劉真「旋轉舞姿」靈堂照曝光！

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

無視居檢　夫出門談生意...妻市場買菜

辛龍悲慟首次現身！「憔悴快閃進劉真靈堂」

Keanna 60秒完整毀滅影片曝光！

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

KID單身3年大街調情小許維恩！　經紀人57字認「戀愛ing」

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

更多

最夯影音

更多
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作
死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面