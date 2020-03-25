快訊／母載國二兒遭大貨車撞擊！2人卡前輪車底母送醫不治　驚悚畫面曝光

▲ 一輛大貨車於大里區及太平區交界的新仁路、永豐路口右轉時，疑未注意車前狀況，跨越對向車道，撞上由黃姓女子正停等紅燈的機車。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市25日晚間發生一起死亡車禍，一輛大貨車於大里區及太平區交界的新仁路、永豐路口右轉時，疑未注意車前狀況，跨越對向車道，撞上由黃姓女子正停等紅燈的機車，黃女及後載的兒子當場被捲入貨車前輪底部，讓一旁目擊的學生看傻了眼。黃女經送醫急救宣告不治，就讀國中二年級的兒子僅受輕微擦挫傷；詳細肇事原因及經過，警方正進一步調查釐清當中。

警方調查，25日晚間6時26分許，潘姓男子（57歲）駕駛大貨車由新仁路右轉至永豐路口，撞上欲返家、停等紅燈的機車駕駛黃女（40歲）及後載的林姓兒子（15歲），初判大車疑似過彎幅度過大，不慎碰撞該停等紅燈的黃女，致黃女及其兒子均受傷，經消防隊送至大里仁愛醫院急救。

▲潘男轉彎時穿越雙黃線，明顯跨越對向車道。

附近路口監視器錄下車禍過程，畫面中，潘男轉彎時穿越雙黃線，明顯跨越對向車道，黃女見到大車迎面而來，想要後退卻已來不及，與兒子2人連同機車遭貨車撞擊再被捲入前輪底部，一旁路過的學生通通看傻了眼。

住在附近的目擊者表示「才剛踏出門，就看到了悲劇」，他說，當時大車要從新仁路右轉至永豐路，但沒看到永豐路有停一台機車，就這樣壓了過去。車禍後，黃女與兒子跟機車一起被壓在車下，救護車到場時一開始也不敢去動，直到消防隊員來協助，才將2人脫困。

▲驚悚的車禍經過，讓一旁路過的學生看傻了眼

目擊者指出，「常有違規車輛停在這附近，導致大車要轉彎時角度都會抓得比較大，而黃女看到大車逼近時有趕快後退，但為時已晚」，他還提到，救護人員為黃女施救時，黃女有口吐白沫的情形。

大里仁愛醫院表示，黃女到院前已無生命跡象，經搶救1個多小時仍宣告不治，致命傷勢疑為胸腔內大量出血，林姓兒子身體多處擦挫傷，無生命危險。

警方表示，潘男經酒測無酒精反應，潘男供稱，他在轉彎時看著後照鏡注意後方來車，沒有注意前方狀況，由於是大車，轉彎時有吃到對向車道，直到聽見民眾呼喊才知道發生事情。全案將調閱相關監視器釐清肇因。

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