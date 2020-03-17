台東防疫停課不停學　饒慶鈴贈口罩套予廚工把關學校午餐衛生





▲ 台東縣政府教育處於17日在康樂國小辦理居家線上學習演練活動。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為因應新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，並協助各校加速整備線上補課措施，台東縣政府教育處於17日在康樂國小辦理居家線上學習演練活動，縣長饒慶鈴表示，希望藉由全縣直播會議，向各校說明及演示「遠距線上學習教室」操作實況，做為各校老師實施線上補課參考，讓學生停課不停學。此外，贈送岩灣技訓所手工製作的口罩套給全縣國中小及幼兒園廚工，由康樂國小廚工代表接受，為學校午餐衛生安全多一層把關。

▼ 饒慶鈴贈口罩套予廚工把關學校午餐衛生。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東縣政府教育處表示，因疫情影響，也促使線上教學成為現代教學的新趨勢，更是學生學習的新選擇。今天的演練分為3個層次進行，首先為教師對學生進行，接續為校長與教師間的演練，最後再由縣長與校長的視訊會議，分別與公館、東清、北源等國小，以及綠島、新生等國中進行視訊，詢問學校開學防疫準備、線上教學需改進項目等，希望透過線上互動演練，未來在面臨疫情停課時，學校皆能及時應變，｢以線上教學為主，實體補課為輔｣的多元選擇方案。

基於學童午餐供膳衛生與安全，饒縣長今日視訊會議中也贈送岩灣技訓所手工製作的口罩套給全縣國中小及幼兒園廚工，並請教育處於3月10日已配發3,350片口罩給國中小廚工，以1天使用1片口罩，這批口罩預計可使用至4月10日，如果搭配本次提供布口罩套，相信可延長日前配發口罩使用時效，同時，教育部近期會配發一般口罩給學校廚工，請家長放心。

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