台南光華高中「防疫口罩套後援隊」　用專業貢獻國家社會

▲台南光華高中師生運用專業組成「防疫口罩套後援隊」，投入「口罩套」製作，免費送家人、師長、同學，協助國家共同防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣有「國家口罩隊」展現技術實力，讓全球各國刮目相看，台南光華高中師生運用專業組成「防疫口罩套後援隊」，投入「口罩套」製作，協助國家共同防疫。

光華高中因為有「流行服飾科」，由學生主動發起，以縫製專業為家人、師長、同學縫製了口罩套，用以延長口罩使用的時間，希望大家都能安心戴用口罩以增強抵禦力，這個實際行動，證明青少年也可以用自己的專業貢獻國家社會。

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全球新冠病毒持續升溫，各國疫情不斷擴大之際，光華高中流行服飾科師生感動於台灣國家口罩隊在這段期間力拼口罩產量，讓全國人民不必為口罩而煩惱，於是師生百餘人組成「防疫口罩套後援隊」一起動手製作「口罩套」，讓全校同學和老師免費登記口罩套，一來可以孝敬在外打拼的父母讓他們免於風險，二來可以節省防疫口罩的用量，讓口罩可以運用在更多需要的人身上。

學生朱雯琳認為這個暖心關懷，很熱血，也很健康安心。學生林書瑋表示：這次採用180支紗超細純棉材質是因為質料透氣良好，而且有12種美觀十足的花色，當隨機贈送時，大家都可以暖心期待。

光華高中流行服飾科同學在專業老師們的指導下，分工裁剪、褶燙、縫製，乃至整燙包裝，一貫作業流程，將口罩套的生產以工業製程分產線生產，架式十足的完成近千片的產能。

除了培養車縫、燙整的技術之外，最大的收穫是這群師生把專業教室當成工廠，開闢數條生產線，模擬在工廠擔任不同角色的務實經驗，大家各職所司，既分工又合作，就算是最基層的作業員，也都是專業職人。

學生陳佩榆除了號召全科同學投入製作行列外，更製作表單請全校有需求的師生登記限量贈送，這種以關懷同學、父母、師長健康為出發的實踐力，讓光華充滿溫暖貼心，也激勵了同學的專業自信，並因此而認同職業並賦予正向的意義。

家長會許欽賢會長特別蒞校感謝流行服飾科師生製作「口罩套」，因為很多學校都是由家長會購買「口罩套」贈送師生，而光華學生卻能用專業助人，甚至孝敬父母，值得讚賞。校長張淑霞表示：當初延後兩週開學時，各校都積極準備各項防疫物資，眼看著這個缺，那個也沒有，萬一這場防疫戰需要拉長時間，那麼高中職生如何主動關懷並運用專業在日常生活中，是學校教育很重要的一環。很欣慰光華流行服飾科師生做到了，這就是十二年國教核心素養的精神。

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