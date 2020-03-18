朱素貞旗袍創作展　「嫁接 束縛 解放」…蠶絲透氣口罩套吸睛

▲屏東大學視覺藝術系的朱素貞教授「2020藝境之南：嫁接 束縛 解放」作品展，即日起至4月2日在屏東美術館展出 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大學視覺藝術系的朱素貞教授利用數位科技，賦予旗袍全新風貌，她保留中式旗袍的形式，參考西方古典藝術家的繪畫，重新以電腦繪圖創作出一件件美麗絢爛的旗袍作品，優雅簡潔的剪裁，濃烈鮮明的視覺意象，既展現了女性美，也標示出女性意識的覺醒。因應武漢肺炎疫情，採用蠶絲製成的透氣口罩套，也成為這次的創作題材，和旗袍相互搭配，視覺相當吸睛。

▲▼蠶絲透氣口罩套、繽紛旗袍。

朱素貞旗袍創作展以「2020藝境之南：嫁接 束縛 解放」為主題，即日起至4月2日在屏東美術館展出。

朱素貞說，她透過電腦技術，創新了傳統的旗袍製程，從製版、套圖、布料印刷、染整，全部運用數位科技，雖然保留了中式旗袍的形式，但選取了西洋圖案，重新定義旗袍的現代意義，也讓每件旗袍述說自己的故事，從而產生了新的文化意義。

另她也取材自中國古代威權象徵之「龍紋」，重新演繹在旗袍上，做為一項女性意識覺醒的標幟；還融入象徵富貴的花魁「牡丹」，強調女性可柔可剛、可愛可敬的形象。

因應不斷升溫並造成人心惶惶的疫情，她一直在思考，如何避免醫療口罩影響美麗奇袍的展示，設計了可和旗袍互搭的專屬同款口罩套，兼具美觀、環保與實用，內裡放置醫療口罩，口罩套洗滌後可重複使用，可延長其使用時效。

旗袍創作展共展出8套旗袍，以及互搭的8個蠶絲透氣口罩套，其中一套朱老師將穿戴在身上示範走秀，展場布置一併呈現創作理念，帶給觀眾一場賞心悅目的藝術饗宴。

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