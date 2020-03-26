發口罩給海外留學生有譜？　外交部正在清查各國人數

▲新冠肺炎疫情肆虐全球。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，台灣留學生在口罩等防疫物資的供應上也備受關注。為此，外交部26日表示，駐外館處已經開始清查各地留學生人數，將會遵循中央流行疫情指揮中心的指示來辦理。

外交部發言人歐江安表示，政府非常關心海外留學生的健康安全，至於是否將配發口罩，目前由各駐外館處清查未返台，仍在各國求學的台灣留學生人數。

歐江安指出，台灣海外留學生大約7萬多人，其中許多人近期因學校停課或各國實施防疫等因素已陸續返台。不過，為了有效提供防疫物資，外交部已進一步請各駐外館處透過各地台灣同學會等多元管道，清查仍在海外的留學生人數及聯繫方式。

歐江安表示，疫情爆發以來，許多駐外館處積極提供留學生購買機票等協助，未來一定會繼續辦理，對於選擇留在海外的留學生，外交部及外館將提供必要協助。

▼新冠肺炎疫情肆虐全球。（圖／路透社）



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