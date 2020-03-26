　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

發口罩給海外留學生有譜？　外交部正在清查各國人數

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情肆虐全球。（圖／路透社）

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，台灣留學生在口罩等防疫物資的供應上也備受關注。為此，外交部26日表示，駐外館處已經開始清查各地留學生人數，將會遵循中央流行疫情指揮中心的指示來辦理。

外交部發言人歐江安表示，政府非常關心海外留學生的健康安全，至於是否將配發口罩，目前由各駐外館處清查未返台，仍在各國求學的台灣留學生人數。

歐江安指出，台灣海外留學生大約7萬多人，其中許多人近期因學校停課或各國實施防疫等因素已陸續返台。不過，為了有效提供防疫物資，外交部已進一步請各駐外館處透過各地台灣同學會等多元管道，清查仍在海外的留學生人數及聯繫方式。

歐江安表示，疫情爆發以來，許多駐外館處積極提供留學生購買機票等協助，未來一定會繼續辦理，對於選擇留在海外的留學生，外交部及外館將提供必要協助。

▼新冠肺炎疫情肆虐全球。（圖／路透社）

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

其他人也看了這些...

新冠肺炎新增19例！　陳時中：7名是機場攔截、10名居家檢疫者
全是海外歸國！3名10多歲個案念書3個月返台　居家檢疫時發病確診
武漢若解封？政院：不會取消註記、包機返台模式不變

更多熱門新聞...

陳冊網咖打怪重罰100萬原因曝光　黃珊珊籲中央入境管制應做好「這件事」
「疫情紛擾下必須找出口點」　邱國正坦言：對岸有可能中止ECFA
口罩預購第二輪「15秒完成」！政院官員曝「3重點」拚更順更快

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
快訊／政大2生居家隔離！校方：26師生、2堂課程受影響
獨家直擊花蓮檢疫所！英情侶抱怨像監獄　250元含3餐還有人幫
金鍾國吃「台式夜市牛排」：比美國好吃一萬倍！台網友看「韓國吃
英情侶嫌棄檢疫所　莊人祥：他們沒錢去旅館　一天只收250元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／陳時中2月提議「送便當給醫護」　找學弟急問：廚房蓋好了嗎？

鋼鐵部長→暖男！陳時中、柯文哲、侯友宜28日同台　送醫護人員「愛心便當」

民進黨立委憂清明連假防疫破口　台鐵：4月底前全面量測體溫

有人獻策讓吳敦義頂替吳斯懷？　游淑慧聽了直呼不行：我們會怕

近8成民眾不挺「陳下蘇上」更換指揮官　時力：傾聽民意

發口罩給海外留學生有譜？　外交部正在清查各國人數

林文瑞要求進口蒜時程與國產採收時程錯開　陳吉仲允諾4月討論時程

離塵不離城！滬尾藝文園區推出系列超殺優惠　享精緻美食不用出門

呱吉反對北市議會延期…「立法院都沒休息」　為何地方不開會沒關係？

影／蘇貞昌6點奔超商「領口罩」順便買咖啡：HEN會做生意捏...很方便！

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

幕後／陳時中2月提議「送便當給醫護」　找學弟急問：廚房蓋好了嗎？

鋼鐵部長→暖男！陳時中、柯文哲、侯友宜28日同台　送醫護人員「愛心便當」

民進黨立委憂清明連假防疫破口　台鐵：4月底前全面量測體溫

有人獻策讓吳敦義頂替吳斯懷？　游淑慧聽了直呼不行：我們會怕

近8成民眾不挺「陳下蘇上」更換指揮官　時力：傾聽民意

發口罩給海外留學生有譜？　外交部正在清查各國人數

林文瑞要求進口蒜時程與國產採收時程錯開　陳吉仲允諾4月討論時程

離塵不離城！滬尾藝文園區推出系列超殺優惠　享精緻美食不用出門

呱吉反對北市議會延期…「立法院都沒休息」　為何地方不開會沒關係？

影／蘇貞昌6點奔超商「領口罩」順便買咖啡：HEN會做生意捏...很方便！

南台灣水岸宅房價兩極！1字頭新興重劃VS愛河旁3字頭　各有支持者

預約Go Share「噴汗走10mins找到車」　他一看心涼半截...網笑炸：寧願走路

《夫婦的世界》太真實前6集列限制級！接檔《梨泰院》大呼好想贏

防疫變商機！高雄飯店推「異地辦公室」吸商務旅客　加價住宿再享餐飲優惠

疫情衝擊全球經濟　WTO：將比2008年「金融風暴」還要慘！

苦苦排隊買口罩當天全瓦解　事主犯後「罰坐求生」網笑：代誌大條

三重、林口警政防疫超前部屬　「異地辦公」視訊連線超流暢

123萬元起！BMW 2 Series Gran Coupe黑影特仕版西班牙獨享

強調第三批包機「不涉及兩岸協商」　陸委會：陳時中口誤、已做溝通

體育署防疫紓困方案　運彩受益投注額增加3.3億

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

政治熱門新聞

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

吳斯懷七大爭議　國民黨擬註銷不分區資格　

華航員工居家檢疫可外出買三餐？　他喊離譜

逆時中「亡」？柯文哲、侯友宜互推麥克風

斥黨團「換陳時中」言論　柯：擁護中央政府

江啟臣暗指吳斯懷「損及黨形象」　擬祭黨紀註銷不分區立委資格

李明賢爆料吳斯懷找「上將」施壓　謝震武超傻眼

陳學聖：躲在「陳時中們」後面的大人　才是真正指揮官

陳柏惟遭酸搞笑　孫大千：何時開始「罷Q」？

業者不配合管控人潮？侯友宜回應了

新北整備預防「一小時後封城」　侯友宜：中央下令立刻啟動

趙少康：兒子出國跟張上淳有什麼關係？

陳柏惟點名馬英九：香港人來台當兵不只有先例「還當過總統」

國防部證實：美戰艦通過台灣海峽

更多熱門

相關新聞

台鐵：4月底前全面實施量測體溫

台鐵：4月底前全面實施量測體溫

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣境內確診個案已突破200例，且清明節連假將至，外界擔憂台鐵等大眾運輸恐成為防疫破口。台鐵局副局長杜微26日表示，全台34個一等以上大型車站將在4月起量測體溫，待防疫器材與人員到齊後，最慢4月30日前，一定全面量測體溫。

淚崩！西班牙88歲老奶奶雙手顫抖努力縫口罩

淚崩！西班牙88歲老奶奶雙手顫抖努力縫口罩

巴西「足球聖地」成為臨時方艙醫院

巴西「足球聖地」成為臨時方艙醫院

道奇冤大頭？　賽季取消年資照算

道奇冤大頭？　賽季取消年資照算

和KD密切接觸　馬布瑞14天隔離解禁

和KD密切接觸　馬布瑞14天隔離解禁

關鍵字：

外交部新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面