受刑人遭監獄管理員「凌虐致死」　鍾佳濱要求矯正署杜絕監視死角

▲民進黨立委鍾佳濱召開 「毋枉毋縱究責到底，全面檢視杜絕死角」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

去年10月高雄監獄一名陳姓受刑人遭2名獄方管理人員、4名服務員帶至監視器死角，施以私施凌虐致死。民進黨立委鍾佳濱26日召開記者會，直言此案與2013年發生的洪仲丘案極為相似，要求矯正署全面檢視全台各監所監視器死角，並改善監獄管理疏失。矯正署副署長周輝煌則回應，矯正署絕不會包庇，行政責任一定會全面追究檢討。

去年10月間，陳姓受刑人因腳踹舍房門引起獄方李姓管理員注意，遭李姓管理員夥同四名收容人拖至舍房監視器死角處，以手銬固定於地面後加以施暴、凌虐，最終導致頭部受創、肋骨斷裂、脾臟破裂而傷重不治。同時，值勤之邱姓管理員見此情狀，亦未加以阻止或陳報長官，任其施虐。

鍾佳濱26日邀請受害人家屬陳大姐、矯正署副署長周輝煌、台灣人權促進會法務主任王曦、受刑人家屬委託律師李俊賢共同召開 「毋枉毋縱究責到底，全面檢視杜絕死角」記者會，求矯正署全面檢視全台各監所監視器死角、改善監獄管理疏失，避免憾事再度發生。

▲民進黨立委鍾佳濱召開 「毋枉毋縱究責到底，全面檢視杜絕死角」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



鍾佳濱表示，陳姓受刑人在依據法律服刑期間，受到不人道的對待而喪失生命，這與2013年發生的洪仲丘案極為相似，儘管矯正署一向嚴令監所不得有這樣的管理行為，但終究還是發生憾事，目前全案已經起訴，但針對獄方的管理疏失，堅決要求要毋枉毋縱、追究到底。

陳大姐哽咽表示，事件發生以後，家屬除了擔心矯正署會不會官官相護，讓案件大事化小，這樣對家屬是另一種傷害。更讓人感到傷心的是，每當看到自己的弟弟被凌虐的畫面，心裡頭就會想起「我弟弟不是一個死刑犯，卻被凌虐到一點自尊都沒有」，明明已經受到了法律制裁，卻還遭動用私刑凌虐致死，根本是天理不容。

陳大姐說，他相信司法是公正的，盼司法要勿枉勿縱、追究到底，還給家屬一個該有的公道，重判兩位明知故犯、知法犯法的監獄管理員。

周輝煌則表示，矯正署對此感到非常遺憾與痛心，事件發生後已經請視察人員立即了解實際情形，也召開了相關會議，目前兩位管理人員已經遭到收押禁見，矯正署會督導高雄監獄配合法院審理，絕對不會包庇，行政責任一定會全面追究檢討。

周輝煌說，目前高雄監獄已經將所有重要出入通道的監視器補強，包括鏡頭全面從30萬畫素提升到200萬畫素，將來調閱的相關鏡頭畫面都會很清楚，籲請家屬放心，矯正署也不會站在既有的立場，都會全力配合。

王曦表示，目前台灣僅《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》有內國法化、制定施行法，但《聯合國禁止酷刑公約》仍無，因此不僅監獄應提升獄、所對受刑人之基本人權保障外，也應制定禁止酷刑公約施行法，在法制面上實質保障受刑人的基本權益。

周輝煌說，矯正署不會閉門造車，會與民間團體進行意見交流，也會採納相關的意見或建議，大家可以拭目以待。

此外，鍾佳濱也建議，矯正署可參考學校管理的作法，製作安全地圖提醒、告知所有受刑人與管理員，讓受刑人在被帶至盲區時能有所警覺。此外，也可以規定凡進入盲區須兩人以上，或當管理員、服務員經常進出盲區時，就必須提出說明、報告。

周輝煌則回應，相關建議矯正署都可以帶回討論研究，但不同的地方在於學校是學生讀書的地方，但監獄是收容受刑人，且高雄監獄過去也曾發生過典獄長遭挾持的事件，考慮時還是要兼顧到安全的問題。

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