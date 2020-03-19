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雲端最前線／台灣確診破百！里長率民出國還有數團？

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新聞節目中心／綜合報導

台灣確診病例18日增至100人，創下單日新高23例，指揮官陳時中提醒近兩週是危險期，19日零時起也禁止非本國籍人士入境。但有人發現，里長率里民出國遊玩不只一團，台北市議員陳重文就證實，有一團正在斯里蘭卡，雖然當時出發並非第三級警示地區，但已經不少人擔心帶來更多境外移入的案例。《雲端最前線》19日邀請立法委員鍾佳濱、台北市議員陳重文以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼桃園機場爆逃難返國潮，防疫計程車排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）

▲桃園機場爆逃難返國潮。（圖／讀者提供）

實施入境管制首日，交通部長林佳龍驚爆，光19日一天就預估有1萬人返台。林在臉書指出，由於歐美疫情嚴峻，預期許多旅外台灣人，會趁這兩天趕回台灣。依規定這些旅客禁止搭乘大眾運輸工具，推估約有6000位民眾，需要搭防疫車隊從機場返家，需求是先前的10倍以上。

外交部長吳釗燮18日發布台美防疫夥伴關係聯合聲明，針對防範武漢肺炎，台美雙方將合作進行相關抗疫措施，包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議、防疫醫療用品及設備的合作與交流。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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