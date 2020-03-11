行政院版《國土計畫法》草案惹議　民進黨團將自提版本

▲地球公民基金會召開「國土計畫倒退嚕，重大建設開後門」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫，立法院程序委員會10日將其列入13日院會議程。民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱表示，民進黨團將提出一份更清楚的《國土計畫法》版本，以消除外界不必要的猜疑，預計在13日的黨團會議後公布。

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從兩年延長為「一定期限內完成」。

立法院10日召開程序委員會，民進黨團欲將政院版《國土計畫法》排入13日院會之報告事項中，但包括國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團等在野黨皆提出異議，經表決後才確定排入院會議程。

▲國民黨團召開「反對政府帶頭炒地皮，退回《國土計畫法》修法」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）



民進黨10日舉行中常會，據與會人士轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘於會中表示，針對《國土計畫法》外界仍對行政院版本「有些想像」，民進黨團理解後將提出一個更清楚的草案版本，以消除外界不必要的猜疑。柯建銘說，照時程在13日的院會就會將《國土計畫法》付委審查，民進黨團會在最快時間提出黨團版本，盼在最快的期間內交付審查。

鍾佳濱受訪時則表示，民進黨團草案主要由內政委員會召委、立委管碧玲草擬，主要針對外界有疑慮的第15條及第45條，「國家重大建設計畫」太容易給人家無謂的遐想，「一定期限」的框定外界也有所疑慮，黨團版草案將會給具體期限並明確框定，預計在13日召開黨團會議後就會向大家公佈。

鍾佳濱說，儘管內部還沒有開始進行討論，但黨團知道外界的擔憂，了解現在一個立法讓各界有不好的想像跟連結，大家對於外界不好的想像都可以做連結，而《國土計畫法》的修法本來就是在替在2015年底國民黨執政時通過的版本進行收尾，現在包括國土計畫、區域計畫的變遷，都是執政者需要去面對的事情，「前面的人還沒有處理，黨團版將會跟社會對話後的調整」。

該名與會者也指出，立法院的存在就是因為行政部門想的法案很直線，黨團與黨籍立委都知道民團的擔憂，所以在立法過程給予明確化、清晰化，對於外界質疑是針對特定條款，容易給大家負面解讀，黨團版屆時也會做出回應。

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