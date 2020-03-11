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監所生活環境差　監所關注小組：不是把他弄死，他出來就會怕

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▲▼監所參訪行動報告及建議記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲監所參訪行動報告及建議記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

民間團體「監所關注小組」去年參訪7處監所，最後發現監所的生活環境差，包含嚴重超收、無自來水使用、高齡化問題、職訓不夠多元等等問題。小組理事長陳惠敏直說：「不是把他弄死，他出來就會怕。」呼籲相關單位能面對問題、解決問題，改善監獄生活環境，提升監獄人權。

「監所關注小組」11日召開「看見 看不見：2019年監所參訪行動報告及建議」記者會，小組在去年參訪5所監獄、1所外役監、1所少年矯正學校，共計7處監所。參訪後發現諸多問題，因此提出問題與建議。

理事長陳惠敏指出，監所運作現況，大致有五大類問題：

一、硬體設備仍有諸多亟待改善。雖近年已多有改、增建，超收問題看似得以緩解，但仍有其他（例如用水等）問題待處理。

二、把不適當的人放在不適當的地方。在監所內除了藥癮者外，酒癮者的戒斷症狀也具高度風險。藥酒癮者需要的究是監禁？抑或進入醫療院所進行治療？

三、重回社會的「勞動」進退失衡。委託作業（多為低技能）和自營作業（較多可培養一技之長）的參與人數相差甚遠，所能得到的作業金亦然。這是否能提供足夠的「回到社會」的勞動訓練，大有疑問。

四、作為一個勞動現場，監所整體的環境日益惡化。不僅戒護人力，包括近年法務部以「勞力承攬」方式招募其他領域專業人才，皆顯有未妥。

五、未被剝奪而實質失去的公民權，增加社會賦歸的門檻。許多收容人並未被剝奪選舉、罷免、創制、複決權，但仍因行政操作困難而被剝奪。

監所關注小組理事施逸翔也對參訪誠正中學桃園分校的部分提出報告，認為台灣目前對於矯正教育極度缺乏，因此提出6項建議。包含：性平教育需再加強、多元技能訓練管道並引入實驗教育法、提早進行出校評估計畫、建置專業輔導師資及流程、單獨監禁應有配套措施且管理機制應公開透明，以及成立「少年矯治教育跨專業平台」。

監所關注小組秘書長江雅筑也指出，監所生活環境不好，包含沒有自來水使用、高齡化問題、職訓不夠多元等等，甚至嚴重超收。對於嚴重超收問題，雖然法務部、矯正署等單位均回應會擴增新房舍，以收納更多受刑人，務要達到一人一床的目標；但小組認為，與其等候蓋新房舍，不如減少收容人數較為實際。

這次參訪發現監所太多問題，最後陳惠敏呼籲相關單位應該面對問題、解決問題，「不是把他弄死，他出來就會怕。」她說，把人剝奪自由就是給予犯過錯的人一次可以在監所內重新銜接社會，成為社會人的機會，能夠真正發揮教化成果，才能讓收容人重新回到社會成為有機會的人，也不會變成是社會的隱憂，唯有如此，才能建構真正的社會安全網。
 

▼監所關注小組理事長陳惠敏。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼監所關注小組理事長陳惠敏。（圖／記者吳銘峯攝）

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