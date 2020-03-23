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「義務起於18歲、權利始於20歲」　鍾佳濱籲全面檢討不合理年齡規範

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▲▼民進黨立院黨團召開：國土計畫法「時程將屆，必要延長；重大建設，正面表列」記者會,鍾佳濱。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委鍾佳濱。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委鍾佳濱23日在立法院司法及法制委員會質詢時，列出現行許多針對年齡規範不合理的法律，要求全面檢討現行有關18歲至20歲之年齡差別規定，合理調整使權利義務對等，以符合社會規範。對此，法務部長蔡清祥表示，現行法律有關年齡規範的條文將近240條，將進行檢視；司法院秘書長林輝煌也允諾支持。

鍾佳濱指出，有關18歲至20歲之年齡差別規定，如未滿18歲人或滿80歲人犯罪者，不得處死刑或無期徒刑；滿18歲者，在刑法上為完全責任能力的人，也要盡國民服兵役義務。

除了參政權的限制外，鍾佳濱也列舉多項規定，包括年滿18歲可買彩券，購買運動彩券則需20歲；志明與春嬌未滿20歲，二人結婚後具行為能力，卻不能擔任保全、證券商業務員，但可擔任攤販、警察，因為警察沒有年齡下限規定，保全業等卻有20歲年齡限制。

此外，鍾佳濱認為，民法規定男生18歲、女生16歲的結婚年齡有性別歧視。受暴少年離開機構要自立更生時，因未滿20歲，無法簽訂租屋契約，也無法開設銀行帳戶。職業選擇受限，使弱者易陷入高風險生活形態。

鍾佳濱表示，綜觀18歲與20歲相關法律，18歲相關法律多與國民身心狀況保障有關，20歲較與權利賦予有關。他認為，應依照18歲國民身心發展狀況，給予相對應對待、保障，因此除了檢討民法以及參政相關法條外，也應全面檢視現行法規中，有關18歲至20歲之年齡差別規定，尋求適合當今社會狀況之規範，並予以合理調整，改善義務起於18歲，但權利始於20歲的差距。

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