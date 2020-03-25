汪小菲S Hotel爆無薪假後變身「防疫旅館」　每晚6000元包早午晚三餐

▲S hotel防疫旅館 。（圖／觀傳局提供）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府25日新增兩家防疫旅館，名單驚現之前鬧出無薪假風波的S Hotel。觀傳局說，第5家防疫旅館上線服務，提供19個房間，另第6家防疫旅館「S Hotel」也預計在27日上線、提供100間客房，一晚要價6000元。

藝人大S的先生汪小菲在台經營飯店「S hotel」因為新冠肺炎生意大受影響，之前曾經遭爆為了度過營運危機，經營方著手調整營運，有員工爆料被要求簽「勞雇雙方協商減少工時協議書」。

對此，北市勞動局當時也證實，確實有收到S hotel的縮減工時申請，但資料不全需補件。若員工指控屬實，在未同意前就被迫放無薪假，導致薪水縮減，代表薪資沒有全額給付，可依違反勞基法第22條，處以新台幣2萬以上、100萬以下罰鍰。

隨著新冠肺炎的疫情的變化，台北市政府近來也陸續推出防疫旅館，繼白石集團旗下「瀚寓酒店」在3月19日投入防疫行列，成為第三間防疫旅館，觀傳局25日也宣布第6家防疫旅館為「S Hotel」，預計在27日上線。

觀傳局指出，新上線的第5家防疫旅館提供19間客房，房價含三餐為1,700元至3,000元，另為減少接觸造成感染風險，規劃旅客在入住前拍攝好相關身分證件照片以事先建檔、完成入住手續，入住時也將會量測體溫、建立聯繫群組，餐點則到附近餐廳購買，以豐富菜色滿足旅客需求，並於統一採買後放置在房間外的置物架上，於群組內通知旅客取餐。

第6家防疫旅館「S Hotel」位置鄰近機場，周邊擁有 5 家區域醫院、客房設有獨立式空調、無地毯，旅館更建立零接觸的專業流程讓交叉感染的機率降到最低，全體員工近日已接受防疫及消毒流程之培訓，以檢疫旅客提供安全無虞的住宿環境。

「S Hotel」防疫住房專案一晚約新台幣6,000元，包含早、午、晚三餐，將由館內餐廳採用良好食材精心設計多樣化的中、西式菜色，並使用一次性餐具、垃圾專業處理，另透過24 小時前台服務，讓客人能夠安全舒適的度過14天的檢疫期間。

北市防疫旅館自2月21日上線以來，迄今已接待161位檢疫旅客，4家旅館提供約200間房目前也有7成房間有旅客入住。上週登記入住的旅客主要來自歐洲各國，本周需求均來自美國、加拿大。加計本周新上線的2家防疫旅館，防疫旅館房間總數計約為320個房間，成長幅度高達6成。

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