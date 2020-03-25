食藥署：電鍋乾蒸口罩可殺菌　但最多別「蒸用」超過5次

▲電鍋乾蒸口罩。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣確診也突破200例，口罩成了出門的必備聖品。不過，鑑於中央流行疫情指揮中心只開放7天買3片，重複使用在所難免。食藥署為此進行「乾蒸」研究，今（25）日發表結果，建議民眾最多「蒸用」5次就要更換。

食藥署簡任技正王博譽表示，此研究是參考珠山醫學大學職業安全衛生學系賴全裕副教授等，於2018年發表於Indoor Air期刊論文，並考量民眾取得便利性，以10人份電鍋做加熱器，並取3種醫用口罩進行測試。

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王博譽逐一說明蒸口罩步驟，首先需將內鍋架及內鍋依序放入乾燥電鍋，其次再將醫用口罩平放內鍋中，蓋上外鍋蓋。上述步驟都完成後，按下電鍋加熱開關，等待約3分鐘後待開關自動跳起，再靜置5分鐘，使鍋內空氣充分殺菌，最後打開外鍋蓋，拿起口罩，待電鍋冷卻後，再進行下一批口罩殺菌。

▲「蒸用」口罩須準備電鍋內外鍋、內鍋架與口罩。（圖／食藥署提供）

王博譽表示，測試結果顯示，醫用口罩經過電鍋乾熱殺菌3至5次後，細菌過濾效率（BFE）與加熱期前相比幾無差異，皆維持在99%以上；不過，次微米粒子防護率（PFE）卻下降1.3-14.2%，且隨加熱次數遞減。

王譽博說明，次微米粒子防護率下降，代表著口罩表面靜電吸附已達到飽和，也就是空氣無法從口罩的「正面」被吸入，而是從側面小縫鑽入，如此一來就失去幫呼吸道過濾效果，因此建議最多重複「蒸用」5次，就應丟棄更換。

最後，王譽博提醒，醫用口罩使用電鍋乾蒸，雖然可達到滅菌效果，但出入醫院等高風險場所，使用後仍應立即更換。另外，也不建議民眾在內襯噴酒精消毒，因為口罩的過濾材質多為靜電處理的不織布，噴酒精或以其他濕式消毒方式，均會降低過濾效能。