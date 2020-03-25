居家檢疫落跑！　個案行為「顯露人性醜陋」…醫痛批：應加強教育

▲最近常傳出居家檢疫者亂趴趴走的消息。（圖／記者張君豪翻攝）

記者林妤柔／採訪報導

心冠肺炎（COVID-19）疫情日漸嚴峻，台灣有多起境外移入的案例，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬表示，目前確診數暴增，大都來自民眾心存僥倖的心態，部分案例沒有自主管理、甚至欺瞞，都不應該，也顯現台灣的防疫教育應該再加強。

黃高彬表示，台灣防疫水準高，敏捷性比歐美快。目前確診數暴增，主要源自部分民眾存撿到便宜、心存僥倖的心態，同樣的，自私自利造成的大眾恐慌，也不對、不可取，應譴責這些人。「高中生傳給同學，應該教育加檢討！」他認為，高中生回國沒進行自主健康管理，直接上課，以及案54騙同事去日月潭、實際上是去北海道，都很不應該，這些都是「教育該加強」的案例，媒體也有責任呼籲民眾配合。

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目前台灣確診案例以境外移入為大宗，部分行政首長宣布「禁止高中職以下學生出國」，就有人疑惑，為何不是限制大學生？黃高彬表示，其實大學生、高中生打鬧起來狀況不同，高中生肢體較近，相對危險，年齡層往下接觸更明顯，出外活動都玩在一起；大學生則單純一些，不會相處那麼近。此外，大學生習慣自己出國玩，高中以下學生則是父母帶，一次中鏢就可能是三個，出國玩得複雜性更高、風險更大。

▲肺部纖維化惡化之後，會出現像是菜瓜布一樣的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

心冠肺炎感染後，肺會產生纖維化，讓不少人擔憂。黃高彬表示，臨床上，病患有肺炎症狀，導致肺纖維化的機率比較高；若病毒沒攻擊到下呼吸道、沒到肺炎，肺纖維化的機率比較少，不能說輕症感染就一定避免，仍有15%可能引發成重症。

針對台灣境外移入近日爆增，黃高彬認為，最近可實施全面口罩政策，這幾週最好戴上口罩，在捷運、辦公室或是與人群接觸兩公尺以內的場所戴上口罩；空曠地方、距離不是很近的場所和風景區則不需要。另外，用餐時也該注意，建議最好避免面對面吃飯，朝向同一個方向吃、或餐廳排單排椅子，都能有效降低感染風險。