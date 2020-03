75%患者未確診死在家中！義大利貝加莫市長：30分鐘燒1屍體

▲義大利新冠肺炎的累計死亡數來到6820人。(圖/路透社,下同)

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒,義大利為目前確診病例第二高、死亡人數第一的國家,其中疫情最嚴重的倫巴底大區的貝加莫市(Bergamo)市長喬治亞(Giorgio Gori)坦言,入院病逝的患者只有1/4,也就是說,有3/4(75%)的患者生前尚未確診就已經死在家中。

綜合外媒報導,貝加莫市市長喬治亞在與義大利社區協會主席、巴里市市長德坎洛(Antonio Decaro)進行視訊會議時表示,透過對貝加莫所管轄的12個市鎮的死亡病例做統計分析,結果顯示入院病逝的患者只有1/4,也就是說,醫院每出現1宗死亡病例,就代表還有3個尚未確診的患者死在家中。

喬治亞提到,許多長者在家中或老人院裡過世,但離開前後都病未接受新冠肺炎的檢測,很多民眾根本無法前往醫院治療,因此實際感染、死亡人數應該會比官方公佈的還多,且現在大家也不舉行喪禮了,因為有大量屍體正排隊等著要火化,高峰時甚至半小時就會火化一具屍體。

據了解,義大利那些重災區目前也像被敲響喪鐘一樣,一整天只聽的到救護車來來回回的聲音,甚至許多醫院的太平間位置也不夠用,必須利用教堂來先存放未火化的屍體。

根據義大利當局24日通報,境內新增743起新冠肺炎死亡病例,數量較前兩天增加,累計死亡數來到6820人,全國確診數從6萬3927例來到6萬9176例,增幅8.2%。

