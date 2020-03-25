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中國抗疫做的好「為世界樹立榜樣」！　吉里巴斯總統：堅持一個中國原則

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▲▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

太平洋國家吉里巴斯去年9月20日與台灣斷交，隨後火速改與中國建交。吉里巴斯總統兼外長馬茂24日再次重申堅持一個中國原則，稱讚中國在抗擊新冠肺炎疫情方面取得突出成績。此前，馬茂在和中國建交前曾公開表示，「要實現國家發展，需要中國這樣的偉大兄弟和朋友。」

據《新華社》報導，馬茂是在位於塔拉瓦的總統府接受中國新任駐吉里巴斯大使唐松根遞交國書時做上述表示的。馬茂說，唐松根大使是吉中恢復邦交後首位中國駐吉大使，在當前形勢下克服困難赴任具有重要歷史意義，「吉里巴斯政府堅持一個中國原則，做出同中國復交決定完全符合吉國家和人民的根本利益，事實證明，這是完全正確的決定，也得到了人民廣泛支持。」

他表示，「在中國領導人強有力領導下，中國人民在抗擊新冠肺炎疫情方面取得了突出成績，為世界樹立了榜樣，感謝中方為吉抗擊新冠肺炎疫情提供寶貴支援。」

對此，唐松根表示，將積極落實兩國元首就發展中吉關係達成的重要共識，致力於增進中吉人民相互瞭解和友誼，推動各領域務實合作。

吉里巴斯於紐約時間2019年9月27日與中國建交。當中，聯合公報中提到，「吉里巴斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。吉里巴斯共和國政府即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對吉里巴斯共和國政府的上述立場表示讚賞。」

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