海地要求撤換我大使　耿爽：建交中國有好處「海地冷暖自知！」

▲陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

媒體日前報導，我駐海地大使劉邦治因「一件小事」被海地政府要求撤換。對此，大陸外交部發言人耿爽表示，巴拿馬、多明尼加等國近年先後在「一中原則」基礎上與中國建交，給當地人民帶來實在好處，「這與台灣『邦交國』的情形形成鮮明對比，包括海地在內的有關國家想必對此『冷暖自知』。」

▼海地政府要求撤換我駐海地大使劉邦治（左），右為海地總統摩依士（Jovenel Moïse）。(圖／翻攝摩依士推特）

耿爽指出，他有注意到相關報導，當前，世界上絕大多數國家承認「一個中國原則」這一國際關係基本準則和國際社會普遍共識，近年來，巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多等拉美和加勒比國家順應歷史潮流，先後在「一個中國原則」基礎上與中國建交。

耿爽提到，中方同這些國家在相互尊重的基礎上開展互利合作，結出豐碩成果，給當地人民帶來了實實在在的好處，這與海地及其他台灣「邦交國」的情形形成鮮明對比，包括海地在內的有關國家想必對此「冷暖自知」。

耿爽還說，他要再次強調，台灣當局搞「兩個中國」「一中一台」沒有出路，相信有關國家能夠清醒地認識到，及早承認「一個中國原則」才是符合本國和本國人民根本、長遠利益的正確選擇。

▼薩爾瓦多與大陸建交，右為大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

