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王毅回顧今年外交：建交索羅門、吉里巴斯「一中更鞏固」

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▲▼王毅回顧今年外交：跟索羅門、吉里巴斯建交「一中更鞏固」。（圖／翻攝人民日報）

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝人民日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅23日接受《人民日報》專訪，回顧2019年的外交情況，提及台灣時，他表示，中國今年與索羅門群島建交，與吉里巴斯復交，建交國總數上升至180個，「一個中國」共識在國際上更加鞏固。

王毅指出，2019年是中國外交不畏風雨，堅定前行的一年，面對了外部的干涉與挑釁、動盪不安的國際情勢，還有持續低迷的全球經濟，但仍挺起脊梁、高舉多邊主義旗幟、秉持互利共贏原則之下，堅定維護了國家尊嚴、為構建開放型世界經濟做出了新的貢獻。

談到中美關係時，王毅表示，今年是中美建交40週年，本是值得雙方共同紀念重要年份，但遺憾的是，美方卻在經貿、科技等諸多領域接連對中國設限打壓，在涉及中國領土主權的一系列問題上乾涉抹黑，「美方的所作所為，不僅損害了40年積累起來的中美互信，也衝擊了整個世界的穩定和發展。」

談到中俄關係時，王毅表示，環顧當今世界，中俄組合堪稱最緊密、最牢固、最成熟、最穩定的一組大國關係，為國與國之間和睦相處、合作共贏樹立起標杆和典範，「對中俄關係來說，沒有最好，只有更好。對中俄合作而言，沒有休止符，只有進行曲。」

▼索羅門群島與中國大陸建交。（圖／翻攝大陸外交部網站）

▲大陸與索羅門群島21日在北京建交 。（圖／翻攝 外交部網站）

談到中歐關係時，王毅表示，中歐作為世界上兩大文明和兩大力量，都主張世界多極化和國際關係民主化，都堅守多邊主義和國際關係基本準則，都致力於自由貿易和開放型世界經濟。中歐合作遠大於競爭，共識遠多於分歧，「我們是夥伴，而不是對手；是朋友，而不是敵人。」

談到香港時，王毅指出，「我們堅定支持特區政府止暴制亂、恢復秩序、依法施政。時間將證明，『一國兩制』在香港不僅行得通、辦得到，也將得人心。」

談到台灣時，王毅說，「我們今年又同索羅門群島建交，與基里巴斯復交。我國建交國總數上升至180個。一個中國共識在國際上更加鞏固。」

最後，王毅也強調，中國將堅定穩妥應對各種外部風險挑戰，維護好主權安全和發展利益，「我們將不斷深化全球夥伴關係，推動與主要大國關係穩中有進，深化同周邊國家利益交融，厚植與發展中國家的團結友誼。我們將高舉多邊主義旗幟，深入參與全球治理，為解決各種全球性問題貢獻更多中國力量。」

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