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防台版N號房事件　洪孟楷提案修法：「竊錄者」加重處7年以上有期徒刑

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▲▼立法院院會,洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

南韓N號房性剝削事件引起全球關注，國民黨立委洪孟楷憂心智慧型手機可能成為犯罪與威脅工具，因此提案修法，將《刑法》第222條加重強制性交罪中，增列「過程竊錄犯之者」，最低處7年以上有期徒刑，盼及早防止台版N號房事件發生。

南韓爆發N號房性剝削事件，嫌犯利用通訊軟體Telegram詐騙年輕女性非法取得個資後，再威脅對方成為「性奴」，拍攝性虐待、性剝削影片，並收取高額會費共享給多個聊天室會員。

洪孟楷24日表示，隨著網路普及，智慧型手機也可能成為犯罪工具，為防止台版N號門事件發生，他提出「中華民國刑法第二百二十二條修正草案」，將「過程竊錄犯之者」內容，增列受認定為「加重強制性交罪」之構成情形，一併受加重強制性交罪，處最低七年以上有期徒刑規範。

洪孟楷說明，加害者在犯罪過程中拿手機錄影，顯然是惡意想拿影片進一步威脅被害人，殺傷力不小於兇器，目前針對性侵過程竊錄影片的行為，規範於「妨害秘密罪」，最高只處3年以下有期徒刑，不符比例原則。此外，刑法第222條自民國88年修正過後，至今已逾20年未修正，時空背景環境已經與當時不同，是時候進行修法。

現行刑法第221條「妨害性自主罪」，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。

刑法第222條「加重強制性交罪」則規定，「犯前條之罪而有下列情形之一者，處7年以上有期徒刑：一、二人以上共同犯之者。二、對未滿十四歲之男女犯之者。三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之者。四、以藥劑犯之者。五、對被害人施以凌虐者。六、利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之者。七、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之者。八、攜帶兇器犯之者。」

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