立院出國禁令獨漏立委　洪孟楷、邱臣遠回應了

▲ 邱臣遠（左）、洪孟楷（右）。（合成圖／記者徐斌慎、李毓康攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎全球大流行，台灣19日已累計108例確診病例、1死。立法院秘書長林志嘉19日發電子公文給全體委員，為降低立法院人員感染風險及國內防疫負擔考量，自今年2月起禁止全體職工出國，但公文中並無規範到113席立委及公費助理。

對此，有立委說其實不需限制，因為開議期間立委們也不太會出國，還有立委跟進呼籲，強調就算沒有被點名約束，防疫也是全民共識，不會在抗疫期間做出危害台灣健康疑慮的事。

國民黨立委洪孟楷則表示，衛福部長陳時中已講過盡量減少跑攤，他們也會盡量以身作則，儘可能自我管理，但若有地方民眾的需求或是問政的需要，他們還是要行使自己的職責。

洪孟楷認為，立法院休會期間，立委們比較有可能會出國，目前還在開議期間，從現在到休會還有3至4個月的時間，所以基本上應該不會有委員在這個時候跑出國去。

民眾黨立委邱臣遠則表示，防疫是全民的共識，就算立法院沒有發相關公文，防疫優先，短期間本就不會有出國交流計畫。

這份立法院秘書處發出的公文指出，「為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情防治，避免造成防疫缺口，並為降低本院感染風險及國內防疫負擔考量，本院業於109年2月禁止全體職工出國；惟公費助理部分，敬請貴委員督促所屬於防疫期間避免出國，並留意渠等動態情形，請查照」。

▲立法院防疫公文。（圖／記者楊蕓翻攝）

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