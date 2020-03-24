LIVE／第二波400億紓困方案拍板　行政院17：00記者會說明

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌23日召開跨部會會議，討論第二波400億紓困方案，包括延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等。對此，行政院長蘇貞昌24日下午針對各項方案拍板，政院也隨即於傍晚5時，召開記者會說明。

行政院發言人Kolas Yotaka在23日受訪表示，為因應新冠肺炎對經濟、航空、旅宿產業的衝擊，總統蔡英文指示政府要用千億紓困振興，除特別預算600億元之外，再以400億元預算加快紓困。

Kolas表示，各部會陸續進行政策盤點，由經濟部、財政部、金管會、央行、交通部等相關部會向蘇貞昌報告盤點進度。

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者李毓康攝）



Kolas說，蘇貞昌聽取完相關進度後，指示要加快加速推出相關方案，也必須周延，因此要求各部會再清楚盤點相關統計數字與預算，盡快擇日再議。

蘇貞昌下午結束立法院備詢後，回到政院繼續召開會議，就各項方案拍板，紓困內容包括延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等；隨後行政院也在下午5時召開記者會說明，記者會將由發言人Kolas主持，由行政院政務委員龔明鑫、財政部、經濟部、衛福部、交通部、金管會、央行等單位出席。

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