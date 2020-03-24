北京工廠24小時趕製呼吸器送35國　米蘭、紐約都在排隊

▲北京誼安醫療生產新型電動、小型輕便的呼吸器，提供給新冠肺炎醫療使用。（圖／取自北京誼安醫療官網）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情歐美大爆發，醫生面臨「選擇性救治」的生死關頭。據了解，以北京誼安醫療公司為例，自1月20日起，產線就24小時晝夜不停，生產呼吸器提供中國大陸本土使用，並於近期陸續轉出口海外，首先於17日交付50台包機發往義大利，目前累積有英國、俄羅斯等35個國家和地區的訂單，米蘭、紐約等重災區都在排隊。

彭博資訊報導，誼安醫療公司位於北京市中心以東40分鐘車程內，分早中晚三班，甚至調配研發人員上生產線，可謂是馬不停蹄，該公司董事副總經理李凱表示，現在世界上沒有一個國家不想從中國購買呼吸機。他說，公司有數萬個訂單等待發貨，「問題是可以多快。」

▲中國將呼吸器等醫療器材送往義大利。（圖／取自央視中國之聲）

據了解，隨著全球新冠肺炎死亡病例往2萬大關邁進，米蘭、紐約等重災區的醫生急迫需要呼吸器，按照紐約州州長古莫說法，該州可能需要30000台呼吸機，目前擁有約5000到6000台。

不只誼安醫療跟時間賽跑，醫療器械B2B電商平台貝登醫療代表也說，中國所有的呼吸機生產廠均滿負荷運轉，被外國需求沾滿。他說，現有訂單預計持續到5月份，但現在每天仍有6到70個新訂單進來，每單購買幾百到幾千台呼吸器。

《北京日報》報導稱，自1月21日到3月15日，誼安醫療已為中國大陸市場累計生產交付2000多台呼吸器，其中發往湖北地區1000多台，只是「目前最大的短板（缺點）就是核心零部件依賴進口，供應短缺且不穩定。」該公司稱，正在尋找國產化替代方案。

▲中國工廠24小時晝夜無休生產醫療器材。（圖／取自北京誼安醫療官網）

目前，誼安醫療接收到來自義大利、英國、俄羅斯、塞爾維亞、烏克蘭、蒙古等35個國家和地區的呼吸機緊急採購項目，並於3月16日已經發往俄羅斯20台、蒙古30台，3月17日包機發送到義大利共50台。

對於美國總統川普開始與特斯拉等企業研擬，增加自主呼吸器產量，李凱認為，「美國車企轉行生產呼吸機難度很大」，醫療器械研發、生產和物料供應需要一個體系的保障，而這個體係很難一蹴即成。

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