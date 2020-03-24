台灣該不該封城？醫斥侵犯民眾權益：即使疫情擴大也「不贊成封城」

▲台大醫師認為儘管肺炎疫情擴大也不應該封城。（圖／記者李毓康攝）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，國內累積確診新冠人數持續上升，不少民眾開始討論台灣未來是否走向封城。今(24)日早，小兒感染科醫師李秉穎對此發表看法，他指出，封城是發生大規模失控的社區感染，其他國家選擇的做法。若是封城，對台灣的民生和經濟都會有很大的打擊。

李秉穎表示，台灣若是封城，對於民眾的生活會有很大的打擊，即使台灣發生大型的社區傳播，也不贊成封城，該手段還是應盡量避免。雖然封城有一定的防疫的效果，但其實可以利用重點防疫來預防疫情擴散，不一定要採取強烈手段。

請繼續往下閱讀...

李秉穎認為封城是嚴重侵犯民眾的權益，很多地方來說，不會有實質的效果，適度的日間放鬆活動還是應該允許的。他舉例，陽光照射時的日間戶外活動沒有傳染風險，「那個紫外線可以消滅病毒，且開闊空間人跟人沒接觸，這種就不該被禁止。」

李秉穎指出，社區傳染最難預防的是手部接觸感染，因此手部的衛生要特別注重。尤其是密閉空間，如餐廳、電影院等，進出一定要做手部衛生，所有可能接觸到受汙染的器具要做手部清潔。

▲洗手是最直接可以避免傳染的方式之一。（圖／記者嚴云岑攝）