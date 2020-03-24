滯留湖北人員可望「解禁返京」　防疫小組嚴格監控健康情況

▲北京要求，嚴格執行湖北人員返京的嚴格監測。（圖／翻攝 人民網）

記者任以芳／綜合報導

嚴防境外輸入風險，北京嚴格控管所有入境人員。根據新京報報導，北京防疫小組23日規定，必須做好湖北人員返京工作，進行醫學觀察，這也意味著，滯留湖北人員返京隨時有解禁可能性。

▲所有返京人員一律做核酸檢測。（圖 ／翻攝 中新網）

2月份時，北京規定滯留湖北人員回京前必須進行14天隔離，結果，爆發武漢受刑人出獄後偷渡回京事件。事後，北京市下令嚴格禁止湖北地區人員，一律不準進京，其他地區人員返京，必須進行居家或集中醫學觀察14天。

疫情管控實行一個多月後，目前湖北少數地方開始解禁，北京疫情防控工作小組也召開會議，嚴格要求滯留湖北人員返京工作。依照現行規定，返京前、後都得隔離14天，將近快一個月時間醫學觀察，把風險降到最低。

▲北京嚴格要求所有進出交通口岸，一率隔離觀察。（圖／翻攝 人民網）

除了針對湖北人員嚴格控管，北京25日零時起，所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，全部做核酸檢測。14日內從其他口岸入境進京人員，也要全部集中隔離觀察、做核酸檢測。費用自理，檢測費用按照是否參加基本醫療保險或購買商業保險等有關規定執行。